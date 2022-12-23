Губернатор ЕАО призвал не путать флаг региона с ЛГБТ-флагом

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн призвал не путать радужный флаг региона с радужным флагом ЛГБТ, назвав первый "библейским символом". Об этом он заявил в эфире RTVI.

Журналисты спросили Гольдштейна, видят ли в регионе риски демонстрации флага ЕАО в связи с новым законом о запрете пропаганды ЛГБТ. "Ничего общего с флагом ЛГБТ флаг Еврейской автономной области не имеет. Если вы откроете первоисточники, то увидите. Когда Моисею явился Господь на горе Синайской, тот спросил: "Как мой народ узнает, что ты постоянно с нами?" И тот говорит: "Я буду вам являться в виде радуги". Поэтому флаг Еврейской автономной области - это библейский символ. И не надо путать." - пояснил губернатор.

Высказывание Гольдштейна не совсем верно, радуга появляется в Библии после великого потопа, когда Ной с семьей выходит из ковчега. Он приносит в жертву несколько животных, и Бог в ответ обещает больше не проклинать людей и не истреблять человечество. Радуга была символом этого обещания. На Синайской горе, согласно Библии, Бог явился Моисею в виде "столпа облачного днем, а столпа огненного ночью" и передал ему десять заповедей.

Разница символа ЛГБТ-сообщества от флага ЕАО также в том, что во втором на один цвет больше и расположен он на белом фоне. Дискуссии о сходстве двух флагов велись ещё с принятия первого закона о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений".

В 2013 году жительница региона пожаловалась на флаг в Геральдический совет при президенте России, однако пропаганды там не нашли. Хотя журналисты уже тогда отмечали, что флагов на улицах Биробиджана стало существенно меньше из-за политики местных властей. В 2020 году флаг ЕАО в шутку предлагала запретить телеведущая Ксения Собчак, комментируя таким образом попытки запретить мороженое "Радуга".