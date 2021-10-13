Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в конце сентября пожаловался курирующему топливно-энергетический комплекс России вице-премьеру Александру Новаку на подпольных майнеров криптовалюты. Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на имеющуюся у редакции копию документа.

Кобзев сообщил, что в регионе наблюдается лавинообразный рост энергопотребления со стороны подпольного майнинга криптовалюты по тарифам для населения. Ситуация дополнительно ухудшается тем, что власти Китая ранее запретили добычу криптовалюты и большое количество оборудования теперь перебазируется в Иркутскую область.

В 2021 году потребление электроэнергии населением в регионе превысит прошлогодний показатель на 159%. Кобзев отмечает, в программе развития области запланирован рост энергопотребления в текущем году всего на 2,8%. В среднем годовое потребление ранее составляло 5,9 миллиардов киловатт-час. За первое полугодие 2021 года население уже использовало 4,7 миллиардов киловатт-час. При этом на 1,4% домохозяйств приходится 26% потребления электроэнергии всеми жителями.

В письме говорится, что это приводит к росту нагрузок на электросети и риску аварий. Кобзев предлагает Новаку дифференцировать тарифы для населения по примеру аннексированных Крыма и Севастополя, чтобы при росте потребления в домохозяйстве постепенно увеличивались и тарифы. Проблему нелегальных майнинговых ферм в регионе подтвердили "Ведомостям" в En+ Group и в Минэнерго России.

В Иркутской области самые низкие в стране тарифы для населения. Во втором полугодии 2021 года горожане платят за 1 киловатт-час 1,23 рубля, сельские жители – 0,861 рубля.