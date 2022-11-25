Губернатор Кобзев заявил, что погибшие солдаты "принадлежат государству"

Солдаты, погибшие в ходе боевых действий в Украине, "принадлежат государству", заявил глава Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с матерями погибших военнослужащих. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

"Когда я поступал в военное училище - моя мама сказала замечательную фразу: "Ты сегодня принадлежишь уже не мне, ты принадлежишь государству". Ты становишься государственным человеком. Вот эта мысль с 18 лет меня всё время сопровождает", - сказал Кобзев. По словам чиновника, "испокон веков женщины воспитывали в духе патриотизма, в духе защиты своей родины, территории, где они проживали".

Кобзев вручил матерям погибших медали "Матери защитника Отечества", которые учреждены в Иркутской области в 2018 году. На церемонии вручения медалей власти региона объявили, что в ходе войны в Украине погибли 28 жителей Иркутской области. При этом Би-би-си и "Медиазоне" лишь по официальным сообщениям удалось подтвердить смерти 122 военных из Иркутской области. Всего журналистам удалось подтвердить гибель не менее 9000 российских военнослужащих в ходе войны в России с Украиной. По меньшей мере 259 из них – это мобилизованные россияне, погибшие в зоне боевых действий.