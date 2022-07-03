Губернатор Курской области рассказал о сбитых украинских беспилотниках

Два украинских беспилотника "Стриж" были сбиты силами ПВО в ночь на 3 июля на подлете к Курску, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале. По его словам, пострадавших нет.

Он также выразил соболезнования родным погибших в соседнем Белгороде, где в ночь на 3 июля произошла серия взрывов.

"К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан. От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами", - написал Старовойт.

Как ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в ночь на 3 июля в городе "была слышна серия громких звуков". Он предположил, что сработала система ПВО.

По предварительной информации, в Белгороде повреждены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, при этом пять из них разрушены полностью. Двое пострадавших были доставлены в больницу: 10-летний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии.