Губернатор Курской области сообщил о вероятном ударе дрона по фабрике

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о вероятном ударе дрона по фабрике "Бел-Поль", на котором производят одеяла и подушки с разными наполнителями.

По его словам, пожар начался на складе хранения продукции и в административном здании, в настоящий момент ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий.

"Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника", – написал Старовойт.

По данным телеграм-канала "База", беспилотник атаковал вышку связи в поселке Красниково, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия "Бел-Поль".