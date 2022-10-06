Губернатор Кузбасса предложил мобилизованным жениться

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв предложил жителям региона, попавшим под мобилизацию, официально жениться перед отправкой в зону боевых действий. Об этом Цивилёв заявил в эфире "Радио Маяк".
По словам главы региона, накануне он посетил пункт сбора в Омске, где встретился с призывниками из Кузбасса. "Я когда встречался с ребятами, я им сказал: "Давайте так сделаем. Вы перед уходом туда, на важное ответственное задание оформите свои отношения. Это очень важный момент в вашей жизни. Если вы живете с женщиной много лет, у вас уже есть дети, а вы не зарегистрированы – это не правильно. Вы идете на святое дело, надо все сделать так, как это должно быть на Руси", - заявил Сергей Цивилёв.
Он отметил, что власти планируют арендовать автобус, чтобы отвезти жён мобилизованных в Омск для заключения браков. "Я бы хотел также обратился ко всем жителям Кузбасса. Мы со своими традициями, мы приняли новую Конституцию, где у нас священны семья, отношения между мужчиной и женщиной. Поэтому я предлагаю всем, кто живут гражданским браком, все-таки сделать это, как было всегда на Руси: зарегистрировать брак в светской регистрационной системе и духовной", - заявил глава Кузбасса.
При этом, по его словам, власти региона "не оставят ни одну семью", несмотря на форму брака. Семьи мобилизованных в Кемеровской области, как обещали власти, получат по 200 тысяч рублей единовременно, сообщает Сибирь.Реалии.
Супруга Сергея Цивилёва Анна, как выяснили журналисты издания "Агентство", является двоюродной племянницей президента России Владимира Путина.
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