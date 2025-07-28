Губернатор Петербурга запретил мигрантам водить такси

Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил мигрантам водить такси в городе. Запрет действует до конца 2025 года.

Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на сообщение пресс-службы Смольного.

"Губернатором Санкт‑Петербурга в соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона „О правовом положении иностранных граждан в РФ“ принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности „деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем“ (код ОКВЭД 49.32) на период до конца 2025 года", — сказано в сообщении.









Уточняется, что решение направлено "на повышение качества и

безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей

для трудоустройства граждан РФ".

Постановление вступит в силу через 10 дней.

Для работодателей предусмотрен трёхмесячный переходный период, в течение которого они должны завершить действующие трудовые отношения с иностранными гражданами и привлечь новых сотрудников.

Комитет по труду и занятости должен будет оценить "влияние запрета на социально-экономическую жизнь Петербурга и представить Беглову предложения о том, следует ли продлить его на следующий год.