Губернатор: при обстреле села в Белгородской области погибла девочка

В селе Новая Таволжанка в российской Белгородской области в результате обстрела погибла 12-летняя девочка. Об этом написал вечером в воскресенье телеграм-канал "База", сообщение впоследствии подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, всего по селу были выпущены девять снарядов, которые повредили частные дома, хозпостройку и автомобиль. Девочка в момент обстрела, как утверждается, находилась на улице.
Ранее Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины в воскресенье попали несколько муниципальных районов Белгородской области. Новая Таволжанка расположена неподалёку от границы.
Украинские военные сообщения российских властей не комментировали - как и все предыдущие их заявления об обстрелах российской территории. Власти российских приграничных регионов о таких обстрелах сообщают почти ежедневно, в результате попадания снарядов десятки жителей регионов были ранены, есть погибшие.
Российские войска, размещённые в этих регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведётся по Харькову и прилегающим районам. В воскресенье в Харьковской областной военной администрации сообщили о продолжающихся российских обстрелах. В Чугуевском районе осколочные ранения в результате обстрелов получила 45-летняя женщина, в Купянском районе в воскресенье был ранен мужчина, а в селе Липцы близ Харькова госпитализированы две женщины, 50 и 32 лет.
- В подконтрольном России Донецке, как сообщается, в воскресенье в результате обстрела были ранены несколько человек, загорелось здание российской прокуратуры так называемой "ДНР".
- В украинской городской администрации оккупированного Бердянска, ссылаясь на сообщения местных жителей в соцсетях, пожар возник на базе отдыха "Райский уголок", где, как утверждают местные власти, находится госпиталь, в котором лечат российских военных.
- В условиях боевых действий проверить сообщения сторон на предмет соответствия действительности не всегда представляется возможным.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.