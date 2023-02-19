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Губернатор: при обстреле села в Белгородской области погибла девочка

Так называемая "засечная черта" в Белгородской области у границы с Украиной

В селе Новая Таволжанка в российской Белгородской области в результате обстрела погибла 12-летняя девочка. Об этом написал вечером в воскресенье телеграм-канал "База", сообщение впоследствии подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, всего по селу были выпущены девять снарядов, которые повредили частные дома, хозпостройку и автомобиль. Девочка в момент обстрела, как утверждается, находилась на улице.

Ранее Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины в воскресенье попали несколько муниципальных районов Белгородской области. Новая Таволжанка расположена неподалёку от границы.

Украинские военные сообщения российских властей не комментировали - как и все предыдущие их заявления об обстрелах российской территории. Власти российских приграничных регионов о таких обстрелах сообщают почти ежедневно, в результате попадания снарядов десятки жителей регионов были ранены, есть погибшие.

Российские войска, размещённые в этих регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведётся по Харькову и прилегающим районам. В воскресенье в Харьковской областной военной администрации сообщили о продолжающихся российских обстрелах. В Чугуевском районе осколочные ранения в результате обстрелов получила 45-летняя женщина, в Купянском районе в воскресенье был ранен мужчина, а в селе Липцы близ Харькова госпитализированы две женщины, 50 и 32 лет.

  • В подконтрольном России Донецке, как сообщается, в воскресенье в результате обстрела были ранены несколько человек, загорелось здание российской прокуратуры так называемой "ДНР".
  • В украинской городской администрации оккупированного Бердянска, ссылаясь на сообщения местных жителей в соцсетях, пожар возник на базе отдыха "Райский уголок", где, как утверждают местные власти, находится госпиталь, в котором лечат российских военных.
  • В условиях боевых действий проверить сообщения сторон на предмет соответствия действительности не всегда представляется возможным.

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