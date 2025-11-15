В Рязанской области в результате атаки беспилотников после падения обломков вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Какого именно — он не уточнил. Пострадавших нет, ущерб устанавливается, утверждает Малков.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей пишет, под удар, мог попасть нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Об атаке на Рязанский НПЗ сообщает также украинский телеграм-канал Supernova+. Официального подтверждения этим сообщениям пока нет.

Рязанский НПЗ – один из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России по объему переработки. Его годовая мощность – более 17 миллионов тонн нефти.

В Ростовской области после атаки дронов, по словам губернатора Юрия Слюсаря, жертв нет, последствия уточняются.

Минобороны России в утренней сводке в субботу, 15 ноября, отчиталось, что силы ПВО сбили над российскими регионами 64 украинских дрона, из них 25 над Рязанской областью, 17 – над Ростовской.

Об атаках беспилотников также отчитались власти Воронежской, Белгородской, Саратовской, Липецкой Тульской и Самарской областей, а также Татарстана.

