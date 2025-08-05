Губернатор Техаса угрожает арестом уехавшим законодателям-демократам

Губернатор американского штата Техас республиканец Грег Эбботт пригрозил арестом членам Палаты представителей Легислатуры Техаса от Демократической партии, покинувшим штат, чтобы сорвать принятие предложенного республиканцами плана перераспределения избирательных округов.

Более 50 демократов выехали из Техаса в другие штаты, чтобы заблокировать голосование из-за отсутствия кворума. План перераспределения округов в Техасе, активно поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, может принести Республиканской партии до пяти дополнительных мандатов в Палате представителей Конгресса США на промежуточных выборах 2026 года.

Эбботт распорядился выдать ордера на принудительное возвращение депутатов, однако юрисдикция ордеров распространяется только на территорию Техаса. Эбботт также заявил, что возможный сбор средств демократами на оплату штрафов за неявку (500 долларов в день) будет нарушать антикоррупционное законодательство. Генеральный прокурор штата Кен Пакстон ожидает, что вопрос будет передан в Верховный суд Техаса.

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом назвал план реформировать избирательные округа Техаса попыткой изменить правила игры и пообещал зеркальный ответ — собственное перераспределение округов, если план республиканцев в Техасе будет принят. Демократы обвиняют власти Техаса в расовом перекраивании карты округов, тогда как Эбботт утверждает, что реформа расширяет представительство меньшинств в Легислатуре Техаса.