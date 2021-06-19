Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Губернатор Токио отменила экскурсии по объектам Олимпиады

Юурико Коикэ, губернатор Токио

Губернатор Токио Юрико Койке в субботу заявила, что все публичные посещения объектов летних Олимпийских игр будут отменены из-за пандемии COVID-19. После встречи с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой Коике сообщила журналистам, что места, где были запланированы просмотры, вместо этого будут использоваться в качестве мест вакцинации. Об этом информирует японская англоязычная газета The Japan Times.

Японское правительство в последнее время стало объектом острой общественной критики за проведение Игр. Властям Японии пока не удаётся полностью взять под контроль случаи инфицирования коронавирусом.

В публикации, в частности, приводится мнение японских экспертов в области вирусологии, заявивших, что самым надёжным способом предотвращения заражения стало бы проведение соревнований без зрителей.

В предстоящий понедельник губернатор Коике и премьер-министр Суга должны встретиться с Международным Олимпийским комитетом и Международным Паралимпийским комитетом, чтобы обсудить допустимую численность болельщиков на соревнованиях.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG