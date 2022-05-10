Губернатор Томской области ушёл в отставку

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ушёл в отставку. 65-летний чиновник заявил, что считает необходимым "дать дорогу молодым". По его словам, 69-летний президент России Владимир Путин поддержал его позицию. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Томской области.

Жвачкин возглавлял регион с 2012 года. По его словам, возглавить регион попросил Путин, который тогда возглавлял правительство. Назначение губернатора провёл региональный парламент по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

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