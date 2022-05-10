Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Губернатор Томской области ушёл в отставку

Сергей Жвачкин

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ушёл в отставку. 65-летний чиновник заявил, что считает необходимым "дать дорогу молодым". По его словам, 69-летний президент России Владимир Путин поддержал его позицию. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Томской области.

Жвачкин возглавлял регион с 2012 года. По его словам, возглавить регион попросил Путин, который тогда возглавлял правительство. Назначение губернатора провёл региональный парламент по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG