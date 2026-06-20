Губернатор Тюменской области сообщил об отражении атаки на НПЗ

В Тюменской области украинские дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации завод не пострадал, сотрудники эвакуированы", – написал он в мессенджере Max.

Региональное управление МЧС доложило о ликвидации пожара на площади 100 квадратных метров.

Местные жители сообщали о нескольких взрывах, на видео, появившихся в телеграм-каналах, виден поднимающийся со стороны НПЗ столб дыма.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области, а также в соседних областях – Курганской, Челябинской и Свердловской – был введен режим беспилотной опасности. В тюменском аэропорту "Рощино" ввели ограничения на вылет и прием рейсов.

Тюменский НПЗ (ранее Антипинский НПЗ) — крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России и единственный промышленный НПЗ в Уральской федеральном округе, писал Forbes. Расстояние от Тюмени до границы с Украиной – около двух тысяч километров.

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