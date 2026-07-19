Губернатор Вологодской области открыл ещё один памятник Сталину

В Череповце на улице Металлургов 19 июля торжественно открыли памятник Иосифу Сталину и металлургу Ивану Бардину, установленный там по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова за счёт бюджетных средств. Скульптурная группа состоит из двух ростовых статуй: Сталин как бы указывает Бардину светлое будущее, а Бардин записывает что-то в тетрадке.

Филимонов назвал обоих "выдающимися историческими деятелями, благодаря которым Череповец стал одним из крупнейших промышленных центров страны". На церемонии, помимо Филимонова, присутствовал лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов. Церемония собрала сотни горожан, в толпе развевались флаги "Единой" и "Справедливой России".

Как отмечает "Сирена", мероприятие полностью проигнорировала КПРФ, несмотря на то, что партия положительно оценивает деятельность Сталина. Первый секретарь местного обкома Александр Морозов запретил однопартийцам участвовать в открытии, назвав его "чужими политическими играми".

В ходе выступления Филимонов (член "Единой России") заявил о необходимости "воспринимать историю России как единое, неразрывное целое" и "уважать и беречь всё историческое наследие, извлекая из него уроки". Он также поддержал идею назвать в честь Сталина одну из улиц Череповца.

Издание о региональной политике "7х7" напоминает, что с декабря 2024 года памятники Сталину в Вологодской области появились на территории музея-заповедника "Вологодская ссылка" в Вологде, возле краеведческого музея в Кадуе и у школы в Никольске.

В августе 2024 года Филимонов выкладывал фото картины, на которой он пожимает руку Сталину. "Висит в приемной. Подарили не так давно. Концептуально", – подписал он свой пост. Он также демонстрировал интерьер своего кабинета, на стенах которого есть портреты Сталина, наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, главы ВЧК Феликса Дзержинского, основателя КНР Мао Цзэдуна и президента Владимира Путина.

В годы правления Иосифа Сталина жертвами массовых репрессий в СССР стали миллионы людей. По официальным данным, в 1930–1953 годах по делам ОГПУ-НКВД-МВД были осуждены 3,8 млн человек, а расстреляны за 1923–1953 годы – 800 тысяч человек. Историки считают, что эти данные занижены в несколько раз.

После смерти диктатора многие репрессированные были реабилитированы, связанные со Сталиным объекты, в том числе города, переименованы, а памятниики Сталину сняты. Однако в последние годы в ряде городов России были вновь установлены памятники Сталину, а на их открытии появляются должностные лица.

По данным на 2023 год, в России было установлено 110 памятников Сталину. В 2025 году сайт КПРФ отмечал, что "в год 80-летия Великой Победы в стране установлено рекордное количество памятников И.В. Сталину", а именно 13. Их число продолжает расти.

Подавляющее большинство существующих сейчас памятников Сталину установили при Путине, а темпы водружения памятников удвоились после аннексии Крыма в 2014 году.