Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Губернатор Забайкалья: "оцепляйте кварталы" и прививайте "по спискам"

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании в правительстве региона потребовал ускорить темпы прививочной кампании от COVID-19, допустив при этом использование военных, "оцепления" и вакцинирования "по спискам".

"Хотите – придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее", – цитирует губернатора"Чита.Ру".

Ранее в ходе совещания Осипов просил главу регионального управления Роспотребнадзора применять решительные меры для повышения темпов вакцинации, в том числе обходы жителей по домам.

По официальным данным, смертность в Забайкальском крае за ноябрь 2021 года увеличилась на 11 процентов по сравнению с данными ноября 2020 года. В ноябре в регионе умерли 1 774 человека - и это максимум смертей за месяц с начала пандемии.

Соцопросы, заказанные Администрацией президента, показали, что россияне не хотят вакцинироваться от COVID-19 из-за недоверия к власти. Как писала "Медуза" (признана СМИ-"иностранным агентом"), Кремль хочет перезапустить кампанию по иммунизации населения, но старается не связывать её с Владимиром Путиным, а переложить ответственность на руководителей регионов. При этом в Кремле просят, чтобы у предложений с мест была "чудинка", отвлекающая внимание от федеральной власти на региональную, отмечает издание.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG