Губерниев внесён в список лиц, угрожающих безопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Причины, по которым было принято это решение, не уточняются.

Известно, что 22 июня Губерниев был ведущим концерта, который прошёл в аннексированном Россией Севастополе. В соответствии с украинским законодательством, въезд на полуостров без прохождения украинского пограничного контроля является нарушением.

Губерниев с иронией отреагировал на внесение его в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Он опубликовал видео, в котором заявил, что его внесли в список за то, что последние десятилетия он поддерживал и поддерживает украинский спорт. "Может быть это за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски. И именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы?", — сказал Губерниев. Российский спортивный комментатор считает, что ""украинский народ" сделает все, чтобы отменить это решение.



В прошлом месяце в черный список попал российский певец Филипп Киркоров. Однако он пробыл в нём всего три дня. Украинское министерство культуры и информационной политики сообщило, что Служба безопасности Украины направила в ведомство письмо с просьбой исключить Киркорова из списка. При этом та же самая СБУ была инициатором включения артиста в него в связи с заявлениями Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией.

Всего в списке находятся уже 204 человека.