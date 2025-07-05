26 июня 35-летнему Григорию Скворцову, фотографу из Перми, который специализируется на архитектурной съемке, Пермский краевой суд назначил 16 лет колонии строгого режима по статье о госизмене за передачу американскому журналисту схем, содержащих информацию о дислокации спецобъектов. Эти схемы Григорий купил в качестве дополнительных материалов к книге "Советские "Секретные бункеры": городская специальная фортификация 1930–1960-х годов". Сама книга долгое время абсолютно официально продавалась на "Авито" и "Озоне". Ее автор историк Дмитрий Юрков также продавал фотографии рассекреченных архивных документов в качестве дополнительных материалов к книге – они занимали более тысячи страниц. Именно так Григорий Скворцов их и приобрел, а позднее передал американскому журналисту для публикации. Свою вину он не признал.

"Самый крутой фотограф Перми"

Скворцова арестовали в конце ноября 2023 года у него дома.

– После мы узнали, что его и били, и оскорбляли. Все это при свидетеле "Х" и при фальшивых понятых. Невольным свидетелем стал его друг, который был в гостях в тот момент, – говорит один из родственников Григория (имя не указываем по его просьбе). – Его били и снимали, потом заставили на камеру рассказать, кому он отправил некие сведения из книги Юркова. Причем имя они ему сами и назвали, типа "подсказали". Потому что Гриша общался с ним несколько месяцев назад и просто забыл уже, как того журналиста зовут. Пароли к ноутбуку и смартфону Гришиному эти изверги выбивали физически.

Сам факт вмененной статьи о "госизмене" за передачу данных из незасекреченного издания собеседники называют абсурдным.

– Как можно передать "секретные" данные, которые в сети свободно гуляют? – возмущается собеседник. – Гриша всегда работал только с рассекреченными данными. В ходе следствия, вроде бы как, выяснилось, что эти данные про бункеры с началом войны решили "засекретить". Но это неточная информация. Сами понимаете – дело закрытое, на суды не пускают. И за закрытыми дверями под вывеской "совершенно секретно" можно творить, что угодно. И творили, да, с рукоприкладством.

На следующий день после задержания Скворцова из Перми доставили в московское СИЗО "Лефортово". К его приезду, пишет он в одном из писем друзьям, сотрудники "уже натянули тактические перчатки" для того, чтобы выбивать признание. Однако он и не отрицал факт передачи американскому журналисту книги Юркова, о выходе которой написала в 2021 году, в том числе, и "Российская газета".

– Гриша сам потом писал, что он дополнительно купил фотографии рассекреченных архивных документов – они шли как дополнительные материалы к этой книге. Он отправил их американскому журналисту. Денег за это никаких не получил! А ему за факт передачи схем, которые любой человек так же мог купить, запросили вообще кошмарные 18 лет! Вину Гриша не признает, – говорит родственник Скворцова.

Тема архитектуры всегда была близка Скворцову – в 2010 году он закончил пермский строительный колледж по специальности "Архитектура", в 2014 году – географический факультет Пермского государственного университета (ПГНИУ). В 2017 году он основал музыкальную команду Jagath, позиционирующую себя как "ритуально-индустриальная эмбиент-группа".

"Мы создаем нашу музыку в заброшенных промышленных местах — на дне влажной подземной канализационной шахты и внутри огромных полых нефтяных резервуаров — без использования цифрового синтеза. Мы используем простые, в основном сделанные вручную инструменты, найденные предметы и свои голоса", – написано на странице Jagath.

Родные называют музыку Григория "очень специфической, сталкерской и на любителя", но отмечают, что "какой-то известный английский лейбл даже выпустил их диск".

– Выбором профессии он маму, конечно, удивил, но в его решение семья, как я поняла, сильно не вмешивалась. Фотограф и хорошо. Музыкант, ну, ладно. Считали его в первую очередь фотографом, конечно. В съемке промышленных объектов ему не было равных, он сам это обожал – крыши, заброшки, из любого цеха мог конфетку снять. У него часто заказывали 3D панорамы и рекламные съемки крупные застройщики Перми, вообще всего края, федеральные СМИ просили подсъемку города, заводы и всякие производства – фотосерии для портфолио, сайтов.

– Ему и чиновники съемки города заказывали – помню, даже выставка его была в здании Думы местной. Он был очень востребованным. И уверен, эту книгу не продавал, никакой корыстной цели не преследовал – видимо, делился, как с таким же энтузиастом, как он сам, – говорит его коллега Алексей (имя изменено для безопасности собеседника). – Еще до отъезда он создал профсообщество Ad hoc, где, безусловно, был лидером. В Перми он был очень авторитетным фотографом. Видимо, поняв это, быстро вернулся из Питера.

В 2022 году Скворцов на несколько месяцев уехал в Петербург. По словам некоторых знакомых, позже он якобы переехал за границу, но в 2023 году вернулся в Пермь. Родные фотографа уверяют, что сведения "про заграницу" – ложь.

– Немного поработал в Питере, но из-за пандемии там начались проблемы с заказами. Совсем ненадолго в то же примерно время он слетал с друзьями в Калининград – полет был через границу, то есть факт нахождения за рубежом был (в самолете), но обсуждался, скорее, как шутка. Потом он вернулся в Пермь, – говорит родственник Григория. – До пандемии его съемки были очень востребованы, он даже не за каждый заказ брался. С пандемии с работой стало все сложнее. Тем не менее, документы про бункеры он не продавал – это был явно не рабочий заказ (сам Григорий в интервью "Первому отделу" рассказал, что спрашивал журналиста о гонораре, но получил отказ).

"Одна надежда – на обмен"

На вопрос, как спецслужбы в принципе обнаружили факт передачи книги, родные фотографа говорят, что слежка началась примерно за год до ареста. Они предполагают, что в ФСБ донес кто-то увидевший интервью Скворцова немецкому изданию Sonic Seducer, в котором Григорий выступил против войны в Украине.

Сам Скворцов рассказывает, что еще до ареста он узнал о том, что ФСБ задержала его знакомого, который тоже интересовался темой спецобъектов и этими схемами. После этого он связался с американским журналистом и запретил публиковать переданную ему информацию. Однако 29 ноября 2023 года к нему пришли с обыском, во время которого избили его при свидетели и понятных.

В письмах друзьям Григорий настаивает на том, что дело против него спецслужбы завели для того, чтобы скрыть собственный провал – так как вовремя не отследили, что секретные данные были долгое время в свободном доступе.

Вскоре после задержания Скворцова его друзья и коллеги создали группу поддержки Скворцова. Там публиковали выдержки из его писем из изолятора.

"Я не имел доступа к гостайне и не имел злого умысла – следовательно, в моих действиях отсутствует субъективная сторона преступления. Данные не охранялись государством – следовательно, объективная сторона также отсутствует. Данные факты игнорируются прокуратурой и судами, которые относятся к делу формально, явно опасаясь репрессий со стороны ФСБ. Сведения, по всей видимости составляющие гостайну, а именно схемы, содержащие информацию о дислокации спецобъектов, при попустительстве ФСБ и ГУСП в течение десятилетий находились в свободном доступе в интернете и сейчас продолжают там находиться, – пишет Григорий. – Часть этих сведений была рассекречена официально. Именно по этим сведениям Дмитрий Юрков написал книгу "Советские "Секретные бункеры": городская специальная фортификация 1930-1960-х годов" (свободно продается на книжных маркетплейсах). Также Юрков продавал фотографии рассекреченных архивных документов в качестве дополнительных материалов к книге – они занимали более тысячи страниц. Друзья Юркова рекламировали это в своих блогах и в официальной "Российской газете" (кроме того, рецензии на книгу Юркова выходили в "Российской газете" и "Комсомольской правде"). Я купил у него эти документы и вместе с другими фото и схемами из интернета отправил журналисту – хотел поделиться с общественностью".

После новости о приговоре в 16 лет в группе поддержки Скворцова его друзья и коллеги написали: "Одна надежда – на обмен".

– Такое чувство, что ГУЛАГ повторяется, – говорят друзья фотографа и подтверждают намерение защиты подавать апелляцию на приговор.