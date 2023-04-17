"Гулагу.нет": двое экс-командиров ЧВК "Вагнер" рассказали об убийствах детей

Проект "Гулагу.нет" опубликовал видео, в котором два человека, которые называют себя бывшими заключёнными, воевавшими в Украине в составе ЧВК "Вагнер" и впоследствии помилованные указом президента России Владимира Путина, утверждают, что были свидетелями и соучастниками многочисленных военных преступлений.

Азамата Улдарова и Алексея Савичева "Гулагу.нет" называет экс-командирами подразделений ЧВК "Вагнер". Утверждается, что указы об их помиловании были подписаны в августе и сентябре прошлого года.

Оба они рассказывают на видео о массовых убийствах пленных, в том числе раненых, а также бойцов самого ЧВК "Вагнер", отказавшихся воевать, об убийствах мирных жителей, в том числе детей и подростков, при штурме Бахмута. В частности, Савичев утверждает, что по приказу вышестоящих командиров забросал гранатами яму, заполненную убитыми и ранеными украинцами и россиянами, а также утверждает, что был свидетелем убийства более 20 детей. Улдаров говорит, что лично убил в Соледаре пятилетнюю девочку. Оба утверждают, что якобы лично основатель ЧВК Евгений Пригожин отдавал приказы о расстрелах.

Каких-либо подтверждений слов людей, которые фигурируют в опубликованном "Гулагу.нет" видео, из других источников нет. Улдаров на видео очевидно находится в состоянии опьянения.

Бойцов российской армии и других вооружённых формирований, включая ЧВК "Вагнер", в Украине обвиняют в убийствах и пытках мирных жителей и других деяниях, имеющих признаки военных преступлений или преступлений против человечности. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в понедельник заявил, что за последние месяцы его офис получил "десятки видео" убийств украинских военных российскими солдатами.

Также большой резонанс вызвало видео с предполагаемым убийством кувалдой бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина. При этом ранее украинские источники не сообщали о тех случаях, о которых рассказывают Улдаров и Савичев.

Основатель "Гулагу.нет" Владимир Осечкин утверждает, что оба они пребывают на территории России и не находятся ни под чьим влиянием.

Публикацию прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Из его комментария следует, что он считает утверждения на видео подлинными. По его мнению, видео "проливает свет на преступления российской армии в Украине".

Евгений Пригожин в комментарии, который опубликовала его пресс-служба, заявил, что утверждения о расстрелах детей и мирных жителей не соответствуют действительности. При этом он не подтвердил и не опроверг, что Улдаров и Савичев были наёмниками ЧВК "Вагнер".

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