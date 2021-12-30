Gulagu.net: главу УСБ ФСИН уволили за то, что он допустил вывоз архива пыток

Начальник Управления собственной безопасности ФСИН России Сергей Дюков отправлен в отставку из-за "провала в оперативной работе и вывоза секретного видеоархива" с пытками заключённых, утверждает правозащитный проект Gulagu.net.
По данным проекта, власти негласно поставили в вину Дюкову то, что его подчинённые, задержав информатора Gulagu.net Сергея Савельева в петербургском аэропорту Пулково, упустили его после подписания протоколов, обязательства о явке и якобы согласии сотрудничать.
Отмечается, что Дюкова уволили 28 декабря. В тот же день Владимир Путин своим указом уволил заместителя главы ФСИН Анатолия Якунина.
В октябре руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН. Часть архива уже опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.
После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку. При этом ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции: якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. Позже прокуратура Саратовской области прекратила уголовное дело против Савельева. Сейчас программист находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.
В середине ноября в розыск объявили Владимира Осечкина. По словам правозащитника, множество документов в уголовном деле, возбуждённом против него, подписаны заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН Антоном Ефаркиным, который был одним из объектов расследований Gulagu.net.
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