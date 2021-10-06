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Gulagu.net опубликовал новые видео издевательств над заключенными

Заключенные исправительной колонии (иллюстративное фото)

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале новые записи издевательств над заключенными в России. В 17-минутное видео вошли кадры, снятые в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в белгородской исправительной колонии № 4 и в исправительной колонии № 6 на Камчатке.

"Это видео и иные материалы, которые есть в нашем распоряжении и также имеются у ФСИН, доказывают то, что в отношении заключённых регулярно совершались тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления, которые тщательно скрывались и за совершение которых до нашей огласки до сих пор не предъявлено обвинение ни одному садисту, капо и сотруднику ФСИН", — написал на своей странице в фейсбуке основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Радио Свобода не даёт ссылки на эти видео, так как они содержат сцены насилия.

На записи из колонии на Камчатке заключённый стоит лицом к стене, ему говорят, что проводят досмотр. Однако он громко кричит, что ему больно.

На видео, снятом 23 июля 2020 года в саратовской тюремной больнице, голый мужчина с закрытым повязкой пахом лежит на полу, а стоящие вокруг люди растягивают в стороны привязанные к его рукам бинты. Один из них мочится ему на голову. В сентябре Gulagu.net уже публиковал скриншот из этого видео.

На другом видео, снятом, как утверждается, через 15 минут после первого мужчина, похожий на заключенного из первого ролика, лежит с зафиксированными к койке руками и задранными вверх ногами, которые привязаны бинтами к изголовью. Голос за кадром говорит кому-то другому: "Проведи, не сунь ничего".

В видео правозащитного проекта также попали уже публиковавшиеся кадры из саратовской тюремной больницы, среди которых запись, на которой заключенного насилуют шваброй.

4 октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему удалось получить и вывезти из России "секретный" видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний осуждённых, содержащихся в колониях областных управлений ФСИН – Саратовского, Владимирского и Иркутского. Речь идёт о более чем сорока гигабайтах видео. На следующий день были опубликованы несколько видеозаписей, снятых в тюремной больнице №1 саратовского управления службы исполнения наказаний. После этого центральный аппарат ФСИН направил туда своих уполномоченных с проверкой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера над заключёнными в Саратове. Отмечается, что причастным к преступлению, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации СМИ, глава управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку.

Всего, как утверждает основатель Gulagu.net, через пытки и изнасилования прошли более 200 человек, но на видео записывали издевательства только над 40 из них.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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