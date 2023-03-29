Gulagu.net приостановил программу эвакуации военных из России

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил о приостановке программы по эвакуации за границу российских военных, выступающих против войны в Украине. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.
По словам Осечкина, решение о прекращении программы принято после того, как бывший российский десантник Павел Филантьев признался активистам в причастности к военным преступлениям. В 2022 году Gulagu.net помогли ему уехать из России и опубликовать книгу "ZOV 56" о войне в Украине. На момент эвакуации активисты не знали о причастности Филантьева к внесудебным казням.
"Как выяснил шведский журналист Эрик де ла Регера, на момент написания нам писем в конце июля 2022 года, его первых интервью нам в августе и последующих встреч с журналистами во Франции, Павел Филатьев знал о том, что ряд задержанных им и его сослуживцами по ВДВ украинцев в последующем были расстреляны и повешены, то есть убиты", - написал Осечкин.
Позже Филантьев рассказал Осечкину, что сведения о казнях ему передали бывшие сослуживцы после выхода книги, поэтому автор не написал о преступлениях в тексте. В Gulagu.net, по словам его основателя, не знают, где находится Павел Филантьев. Осечкин уточнил, что бывший военный ранее отказался от интервью с украинским журналистом Владимиром Золкиным, а также отказался добровольно давать показания прокурорам и следователям из Украины в посольстве в Париже. Филантьев запросил политического убежища во Франции, но решение пока не принято. Владимир Осечкин также заявил, что намерен сложить полномочия руководителя фонда New dissidents foundation, который занимается эвакуацией граждан из России.
- New dissidents foundation и Gulagu.net помогали покинуть Россию и добиться политического убежища в Европе бывшим сотрудникам силовых структур и военным. С начала войны в Украине они помогли уехать в том числе бывшему военному Константину Ефремову и бывшему наемника ЧВК "Вагнер" из Томской области Андрею Медведеву.
- Павел Филантьев участвовал в российском вторжении в Украину в составе сил ВДВ, но вернулся с фронта из-за заболевания глаз. После возвращения он опубликовал книгу "ZOV 56", в которой осудил российскую агрессию. В 2022 году он покинул Россию.
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