Gulagu.net приостановил программу эвакуации военных из России

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил о приостановке программы по эвакуации за границу российских военных, выступающих против войны в Украине. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

По словам Осечкина, решение о прекращении программы принято после того, как бывший российский десантник Павел Филантьев признался активистам в причастности к военным преступлениям. В 2022 году Gulagu.net помогли ему уехать из России и опубликовать книгу "ZOV 56" о войне в Украине. На момент эвакуации активисты не знали о причастности Филантьева к внесудебным казням.

"Как выяснил шведский журналист Эрик де ла Регера, на момент написания нам писем в конце июля 2022 года, его первых интервью нам в августе и последующих встреч с журналистами во Франции, Павел Филатьев знал о том, что ряд задержанных им и его сослуживцами по ВДВ украинцев в последующем были расстреляны и повешены, то есть убиты", - написал Осечкин.

Позже Филантьев рассказал Осечкину, что сведения о казнях ему передали бывшие сослуживцы после выхода книги, поэтому автор не написал о преступлениях в тексте. В Gulagu.net, по словам его основателя, не знают, где находится Павел Филантьев. Осечкин уточнил, что бывший военный ранее отказался от интервью с украинским журналистом Владимиром Золкиным, а также отказался добровольно давать показания прокурорам и следователям из Украины в посольстве в Париже. Филантьев запросил политического убежища во Франции, но решение пока не принято. Владимир Осечкин также заявил, что намерен сложить полномочия руководителя фонда New dissidents foundation, который занимается эвакуацией граждан из России.