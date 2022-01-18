Gulagu.net выложил новое видео с пытками в омской колонии

Правозащитный проект Gulagu.net выложил на своем ютуб-канале новое видео с пытками в одной из омских колоний. Запись сделана в помещениях колонии, где прибывшие заключённые две недели отбывают карантин.
По данным проекта, людей оставляют сутками сидеть на деревянных тумбочках и учить правила внутреннего распорядка. Заключённым запрещено вставать с места, ходить по помещениям, спать днём и разговаривать друг с другом.
Основатель проекта Владимир Осечкин утверждает, что из тысячи заключенных колонии в Омске более половины подвергались пыткам. Проекту удалось выяснить, что администрации колоний "вербуют активистов" из числа осуждённых, которых называют "капо". По его словам, те готовы "по команде сотрудников УФСИН бить, пытать, насиловать и даже убивать других осуждённых".
"Всё это – гигантский научный эксперимент по отработке модели тоталитарного подавления воли с помощью пыток и угрозы применения изнасилования в извращённой форме", – пишет правозащитник.
В Gulagu.net не смогли выяснить номер колонии, где были сделаны кадры из-за того, что в омской системе УФСИН "бардак и сложно установить принадлежность некоторых камер видеонаблюдения к тому или иному учреждению".
Ранее о пытках рассказывали бывшие заключённые омской ИК-7 Наиль Якупов и Сергей Абраменко. По их словам, суждённых регулярно подвергали избиениям, угрожали изнасилованием, подвешивали на наручниках, заставляли бегать на улице в мороз в одних плавках и не давали сходить в туалет.
Бывший заключенный также рассказал, что их заставляли изготавливать боевое оружие в качестве подарков высокопоставленным сотрудникам ФСБ, СКР, ФСИН и прокуратуры и строить яхту старшему помощнику прокурора Омской области Андрею Хомякову.
- Бывшие осужденные омской ИК-7 обратились к правозащитникам за помощью в возбуждении уголовных дел по факту пыток, которым они подверглись в колонии. Заключенные утверждают, что надзиратели и активисты подвешивали их вниз головой, пытали до потери сознания, насиловали, а старший помощник прокурора заставлял есть жалобы.
- В 2021 году правозащитники из Gulagu.net опубликовали две части ведомственного архива ФСИН с записями пыток заключенных. Первая часть в основном касалась пыток в саратовской ОТБ-1, вторая – насилия над заключенными в красноярской ИК-17. После публикации видео с пытками в Саратове СК завел несколько уголовных дел, главу ФСИН Александра Калашникова сняли с поста.
- Самый известный случай сообщений о пытках произошёл в колонии Ангарска в Иркутской области в апреле 2020 года. Тогда заключённые устроили бунт из-за условий содержания в колонии. Было возбуждено уголовное дело о пытках, по которому 26 человек проходят потерпевшими.
- Первый потерпевший по этому делу Евгений Юрченко освободился из колонии, но позже на него завели новое уголовное дело. Он назвал обвинение сфабрикованным в отместку за его показания и обратился с просьбой к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой не допустить его этапирования в "пыточное" СИЗО-6 Иркутской области. 18 января правозащитники сообщили, что Юрченко вывезли именно туда.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.