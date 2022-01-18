Gulagu.net выложил новое видео с пытками в омской колонии

Правозащитный проект Gulagu.net выложил на своем ютуб-канале новое видео с пытками в одной из омских колоний. Запись сделана в помещениях колонии, где прибывшие заключённые две недели отбывают карантин.

По данным проекта, людей оставляют сутками сидеть на деревянных тумбочках и учить правила внутреннего распорядка. Заключённым запрещено вставать с места, ходить по помещениям, спать днём и разговаривать друг с другом.

Основатель проекта Владимир Осечкин утверждает, что из тысячи заключенных колонии в Омске более половины подвергались пыткам. Проекту удалось выяснить, что администрации колоний "вербуют активистов" из числа осуждённых, которых называют "капо". По его словам, те готовы "по команде сотрудников УФСИН бить, пытать, насиловать и даже убивать других осуждённых".

"Всё это – гигантский научный эксперимент по отработке модели тоталитарного подавления воли с помощью пыток и угрозы применения изнасилования в извращённой форме", – пишет правозащитник.

В Gulagu.net не смогли выяснить номер колонии, где были сделаны кадры из-за того, что в омской системе УФСИН "бардак и сложно установить принадлежность некоторых камер видеонаблюдения к тому или иному учреждению".

Ранее о пытках рассказывали бывшие заключённые омской ИК-7 Наиль Якупов и Сергей Абраменко. По их словам, суждённых регулярно подвергали избиениям, угрожали изнасилованием, подвешивали на наручниках, заставляли бегать на улице в мороз в одних плавках и не давали сходить в туалет.

Бывший заключенный также рассказал, что их заставляли изготавливать боевое оружие в качестве подарков высокопоставленным сотрудникам ФСБ, СКР, ФСИН и прокуратуры и строить яхту старшему помощнику прокурора Омской области Андрею Хомякову.