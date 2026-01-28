Гуляйполе в руинах. За город Нестора Махно идут ожесточенные бои

В конце декабря прошлого года усилились бои за Гуляйполе Запорожской области. Несмотря на то, что в Кремле заявили о полном контроле над городом, украинские войска продолжают сопротивление и не подтверждают его полную оккупацию. Аналитический проект DeepState помечает западную часть Гуляйполя как так называемую серую зону, что означает продолжение боев. Гуляйполе занимает важное место в истории Украины как центр вольной республики Нестора Махно. Москва при этом не оставляет попыток присвоить эту историческую личность.

В конце января Гуляйполе стало часто появляться как в официальных сводках украинского генштаба, так и в сообщениях независимых военных аналитиков. 24 января в сводке ВСУ говорилось о том, что российские войска 12 раз пытались штурмовать позиции украинских войск как в районе города Гуляйполе, так и соседнего поселка Мирное. За неделю до этого представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что Россия начала перебрасывать десантные подразделения на гуляйпольское направление. По словам Волошина, это свидетельствует о высоком уровне российских потерь. При этом представитель ВСУ отметил рост числа боестолкновений: 17 января только на гуляйпольском направлении было более 30 боестолкновений, что значительно больше, чем на соседнем ореховском. "Гуляйпольское направление остается одним из самых сложных", – сказал Владислав Волошин. 26 января он снова рассказал о ситуации в городе. В интервью "Укринформ" представитель ВСУ заявил, что российские войска минируют город при помощи беспилотников с воздуха – с целью парализовать любые перемещения по улицам – как оставшихся здесь мирных жителей (по оценке местных властей, здесь остаются по меньшей мере 150 человек при довоенном населении в 13 тысяч), так и украинских военных, которые проводят поисково-ударные действия и выбивают российские штурмовые группы, стремящиеся здесь закрепиться.

Ситуации в Гуляйполе был посвящен отдельный пост аналитического проекта DeepState, отслеживающего интенсивность боев и движения на линии соприкосновения. "Противник продолжает поглощать город, отправляя на постоянные штурмы небольшие группы пехоты, – говорится в сообщении. – Во время последнего обновления [данных] все могли заметить существенное увеличение красной зоны в городе, где уже давно регистрируют россиян, которые постоянно пробуют закрепиться – и со временем их количество в этой части города стало преобладать, что заставило бойцов Сил обороны оставить позиции". В DeepState подчеркивают, что бои за город продолжаются, и сейчас они в основном происходят в западной части Гуляйполя, при этом нет стабильной линии разграничения, потому что ее не предполагает динамика боев.

При этом попытки России превратить Гуляйполе в руины начались еще в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Представители современного тоталитаризма – а именно так я идентифицирую российскую армию – буквально пытаются захватить этот символ свободы

"Парни наши бьются за Гуляйполе, бьются, как черти. А здесь, в Запорожье, все за Гуляйполе переживают, – говорит в интервью украинской службе Радио Свобода Владимир Чоп, доцент кафедры украиноведения Национального университета "Запорожская политехника". – Понимаете, Гуляйполе – это один из символов Запорожья. Гуляйполе – историческое место, исторический город. Он получил всемирную известность как столица махновского движения – благодаря историческим событиям, в центре которых находился. Махно, Гуляйполе – это символы либертарианства, символы борьбы с тоталитаризмом. Представители современного тоталитаризма – а именно так я идентифицирую российскую армию – буквально пытаются захватить этот символ свободы свободолюбивых людей нашей планеты. И это символ не только в нашем ограниченном украинском масштабе, но и символ для всех свободолюбивых людей, наш вклад в мировую историю", – добавляет Владимир Чоп, написавший несколько монографий о Несторе Махно и махновщине.

Разрушения в Гуляйполе

Гуляйполе находится в менее чем ста километрах на юго-восток от Запорожья. В этом направлении российские войска продвинулись с юга Украины еще в начале войны. Линия фронта правда остановилась в нескольких десятках километров отсюда. После того, как в марте 2022 года был оккупирован соседний город – Пологи, в Гуляйполе пропали электричество и вода. Тем не менее, в то время население города по численности приближалось к довоенному – почти 13 тысяч человек. Город стал постепенно пустеть после первых массированных российских обстрелов.

Гуляйпольский краеведческий музей, в котором хранилась большая коллекция экспонатов, посвященных махновскому движению (целью которого было создание общества, основанного на принципах анархизма – это 1917-1921 годы), впервые подвергся российскому обстрелу в декабре 2022 года. Были повреждены фасад и крыша, затем повреждения получила отреставрированная усадьба семьи Кригер, построенная в 1892 году. Здесь планировалось открыть филиал краеведческого музея летом 2022 года, но началась война. Два года спустя, 24 августа 2024 года, в День независимости Украины, здание краеведческого музея сгорело дотла после массированного российского обстрела города. В то время все экспонаты были эвакуированы – их перевезли в Запорожский краеведческий музей. И даже после этого территория музея и соседние здания еще трижды подвергались обстрелам. Усадьба семьи Кригер также серьезно повреждена в результате боевых действий.

До войны в Гуляйполе часто приезжали анархисты из европейских стран, многие из Франции, где Нестор Махно похоронен. Сейчас здание музея-усадьбы семьи Махно частично разрушено российским ударом, уничтожен и памятник лидеру повстанческого движения – у скульптуры оторвалась голова.

"Сейчас речь идет о стертых с лица Земли деревнях и городках вокруг Гуляйполя, с самим Гуляйполем – та же история. Больно, очень больно", – говорит украинский историк Сергей Звилинский, глава общественной организации "Гуляйпольские древности".

"Махно безусловно исторически важная фигура. Мы гордимся тем, что он был отсюда родом, жил здесь. Но, к сожалению, музей в Гуляйполе пострадал, и усадьба семьи Махно тоже. И музея уже нет, и дома Махно уже нет", – жалуется директор Запорожского краеведческого музея Виктория Водопьян.

Почему Махно важен для Украины

Историки давно заметили, что город Гуляйполе не случайно был столицей махновщины и ставкой Нестора Махно, ведь географически он расположен на территориях Запорожского казачества – а именно Кальмиусской паланки (военно-административная единица Запорожской Сечи в XVIII веке).

Да и сама махновщина была эдакой перенесенной в бурные времена начала ХХ века традицией Запорожской Сечи, чему можно найти несколько примеров.

Во-первых, Нестора Махно (годы жизни 1888-1934) называли батько Махно – делали это как его сторонники, так и противники. "Это же не просто так, с бухты-барахты, Махно называли "отцом". Родителем на Запорожской Сечи называли куренного атамана. Ибо курень – это как семья. А отец кто? Отец – куренной атаман. Все это запорожская традиция. Вообще стиль жизни махновских повстанцев, костюмы, обычаи, отношение к образованию, алкоголю, женщинам… было много заимствований из украинского фольклора", – объясняет историк Владимир Чоп.

Или взять, к примеру, черный флаг. Историк Владимир Чоп насчитал в каталоге Запорожского низового войска XVII-XVIII веков из приблизительно полсотни флагов запорожцев восемь черных или флагов на основе черного цвета.

"В местной традиции это цвет перепаханной земли, то есть символ свободного труда. Это не символ тьмы, не символ погибели или смерти", – объясняет Чоп. Черный флаг одновременно используется анархистами с конца XIX века, многие анархистские группы и издания имеют в своем названии слово "черный" или словосочетание "черный флаг". Черный в анархизме символизирует отрицание любых иерархий, а также траур по погибшим за свободу. Одно из украинских подразделений территориальной обороны использует черное знамя Махно вместе с флагом Украины. "Махновский флаг был черного цвета, и на основном знамени было белыми буквами написано: "Жить свободно или погибнуть в борьбе". Для нас все это актуально и сейчас", – говорит Владимир Чоп.

Как и у запорожцев, главным средством для ведения боевых действий у махновцев была конная армия. Считается, что армии Нестора Махно принадлежит ноу-хау – на тачанку, запряженную лошадьми, бойцы установили пулемет.

С Запорожской Сечью украинские историки связывают и выборность командиров в Революционно-повстанческой армии Украины (на пике она насчитывала 80-100 тысяч бойцов). И на Сечи выбирали кошевого атамана и куренных. Также на Сечи поровну делили трофеи, добытые в боях – махновцы все сваливали в кучу, а потом делили по справедливости. Как и казаки-сечевики, Махно и его сторонники были украинской силой, но иногда вели либо слишком самостоятельную, либо многовекторную политику.

У Махно были непростые отношения с Центральной Радой и с украинским движением, которое выступало за независимость украинского государства, но представители которого находились в правом политическом лагере. Иногда они были врагами. При этом по меньшей мере дважды Махно подписывал соглашения с УНР. Воевал атаман с белогвардейцами-деникинцами, с большевиками вступал во временные союзы, а порой становился их ожесточенным врагом.

Историки и в проблемах между Махно и УНР видят те же трудности, которые существовали между Запорожской Сечью и Гетманщиной.

"Махновщина – это определенное продолжение концепции Степи, фронтира, казацкой вольницы, казацкой свободы этого региона. Ведь именно фронтир, пограничье, порождает подобные движения – свободолюбивых персонажей и людей", – говорит историк Сергей Звилинский.

Махно, несмотря на непростые отношения с УНР, был все же деятелем украинского революционного движения и без махновщины трудно представить период Украинской революции и национального становления тех времен.

Махно в эмиграции

Когда Махно был вынужден под натиском большевиков покинуть Украину, он ушел с остатками своей повстанческой армии в Румынию, а затем поселился в Польше. Впоследствии он перебрался в Париж, где работал на киностудии и в парижской опере на вспомогательных работах, не отказываясь от любого труда. В это время его на время приютил у себя в квартире французский художник русского происхождения Иван Лебедев.

До отъезда в Париж Махно написал письмо президенту Чехословакии Томашу Гарригу Масарику, в котором упомянул о судьбе украинского народа. "Чешскому народу, который, как и украинский, много веков находился под гнетом чужеземной оккупации, выпало больше счастья. Он уже свободен, у него есть демократическая власть и он может свободно работать на своей родине. Иначе сложилась судьба украинского народа; четыре года украинские степи поливаются кровью его сыновей в борьбе за социальную и национальную независимость и за право быть хозяином на своей земле", – писал Махно президенту Чехословакии.

Из этого можно сделать вывод, что советскую Украину Махно не считал вожделенной формой государственности для украинских земель.

Интересны в этом русле постоянные претензии России на Махно. "Не выходят прямо и не говорят, что Махно – явление российской истории, но посредством СМИ, беллетристики постоянно хотят приватизировать Махно", – говорит историк Владимир Чоп. Примером может быть песня группы "Любэ", в которой есть слова "Батько Махно смотрит в окно". С другой стороны, фактом остается и то, что в царской России Махно провел 9 лет в заключении – сначала в Бутырской тюрьме, а затем на каторге, которой ему заменили казнь. Здесь Махно познакомился с Петром Аршиновым, ставшим его сподвижником. С ним, а также со Всеволодом Волиным Махно впоследствии издавал в эмиграции анархистский журнал "Дело труда".

Махно без сомнения деятель Украинской революции

"Спекулируют о том, что у Махно были конфликты с политиками, представлявшими новую украинскую государственность. Да, они были, но они не носили критического характера. У него были и прямые соглашения военно-политического характера с УНР. Махновщина – это явление украинской национальной жизни", – говорит Чоп.

Историк-гуляйполец Сергей Звилинский категорически не соглашается, когда Махно как анархиста называют негосударственным или неукраинским элементом. "Это максимально глупо, потому что Махно без сомнения деятель Украинской революции. То есть украинец, видевший идеалы под таким вот углом, – говорит он. – Россия с давних пор предпринимала попытки присвоения этой фигуры. Якобы это "революционер Юга России". Россия активно перетягивала Махно к себе, чтобы тем самым усилить тезис о "русском" юге Украины, о "Новороссии" и так далее. А Махно был украинцем, положительным деятелем Украинской революции, руководителем ее анархического крыла, которое было довольно мощным", – добавляет Звилинский.

Выходит так, что Россия нацелена на присвоение Нестора Махно, а российская армия уничтожает его малую родину, музей его памяти и памятники ему.