ГУР: на аэродроме в Армавире сгорел российский самолёт Су-27УБ

Главное управление разведки Минобороны Украины в субботу заявило, что в ночь на 26 июля на аэродроме Армавир в Краснодарском крае был уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ, принадлежавший Воздушно-космическим силам России.

Спецслужба опубликовало видео, на котором снят горящий в тёмное время суток самолёт.

Каким образом он был подожжён, не сообщается, однако в сообщении ГУР содержатся слова о том, что "внутреннее сопротивление кремлёвскому режиму на территории РФ продолжает расти". В сообщении также говорится, что аэродром Армавир используется преимущественно для обучения курсантов Краснодарского высшего авиационного училища лётчиков.

Минобороны России и власти Краснодарского края не сообщали о пожаре на аэродроме или уничтожении самолёта. Российские провоенные блогеры подтверждают, что поджог самолёта на аэродроме Армавир действительно произошёл. Не указывая источников, они при этом утверждают, что самолёт подожгла "завербованная украинскими спецслужбами женщина", сама она была задержана, а самолёт получил только небольшие повреждения. Подтверждения этой информации нет.

Армавирские паблики также подтверждают информацию ГУР о том, что в городе в первой половине дня не было мобильной связи.

Во время войны в Украине в России несколько раз совершались поджоги или попытки поджогов авиатехники. Как правило поджоги совершали российские граждане за деньги. В начале июля украинские спецслужбы осуществили на территории России операцию "Паутина", в ходе которой российские военные аэродромы атаковали беспилотники, находившиеся в грузовых фурах. По утверждениям украинских спецслужб, были уничтожены или повреждены около 40 самолётов.