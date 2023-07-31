ГУР: РФ мобилизовала 60 тысяч на подконтрольных территориях Украины

На подконтрольных России территориях Украины в российскую армию для участия в войне было мобилизовано от 55 до 60 тысяч человек. Об этом в интервью программе "Донбасс.Реалии" Украинской службы Радио Свобода сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.

Судя по контексту, в это число не включены мобилизованные в Крыму, аннексированному в 2014 году. Прежде всего речь идёт о жителях подконтрольных России районов Донецкой и Луганской областей. "Собственно говоря, Россия не считает жителей Донецкой и Луганской областей людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют", - заявил Черняк.

Россия объявила об аннексии этих областей, как и Запорожской и Херсонской, в сентябре прошлого года (ни одну из этих областей она при этом полностью не контролирует). Мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР", как в России официально называют Донецкую и Луганскую области, однако, была объявлена ещё в феврале 2022 года, за несколько дней до широкомасштабного вторжения в Украину. Причём, в отличие от России, где в сентябре объявили "частичную" мобилизацию, там она была всеобщей - по многочисленным свидетельствам, в вооружённые отряды сепаратистов могли призвать любого мужчину призывного возраста. "Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те малочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей – просто переодевали и отправляли на фронт", – рассказал Андрей Черняк. По его словам, на фронт также забирали студентов и учащихся техникумов: "Человек утром пошел на занятия – и через два дня он уже воюет".

Сколько человек были призваны с февраля по сентябрь, Черняк не уточняет. После объявления Россией формальной аннексии областей Донбасса так называемую народную милицию "ДНР" и "ЛНР" включили в состав российской армии. В Запорожской и Херсонской областях мобилизация не объявлялась, однако там формируют так называемые добровольческие батальоны в составе российской армии.

Неизвестно даже приблизительное число погибших мобилизованных в российскую армию жителей оккупированных территорий Украины. Российские военные блогеры и сами сепаратисты признают, что эти потери большие, убитые исчисляются тысячами.