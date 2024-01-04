ГУР Украины: под Челябинском сгорел российский Су-34

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в ночь на 4 января под Челябинском на военном аэродроме Шагол сгорел тактический бомбардировщик Су-34.

В телеграме ГУР публикует видео предположительно горящего самолёта и отмечает, что "причины возгорания самолёта уточняются".

При этом украинские СМИ со ссылкой на источники в том же ГУР утверждают, что речь шла о спецоперации украинской военной разведки.

Минобороны России никак не комментировало сообщения. Упоминаний о пожаре на военном аэродроме нет и в челябинских пабликах. Однако ряд пишущих о войне российских телеграм-каналов, в частности считающийся близким к Минобороны Fighterbomber и ранее близкий к ЧВК "Вагнер" Grey Zone утверждают, что возгорание действительно имело место.

Fighterbomber при этом пишет, что самолёт пострадал не сильно - утверждается, что пожар возник в воздухозаборнике самолёта и погас сам собой. Grey Zone не столь категоричен, но также отмечает, что, судя по видео, самолёт вряд ли полностью сгорел. Независимых данных о том, что произошло с самолётом, пока нет.

С начала российского вторжения в Украину российские тыловые аэродромы поражались неоднократно. Как правило, речь шла об атаках беспилотников, диверсии - более редки.