ГУР Украины: РФ могла передать ХАМАС трофейное западное оружие

Главное управление разведки Украины утверждает, что оружие производства США и стран Запада, которое, по ряду сообщений, используют вооружённые отряды палестинской радикальной группировки ХАМАС в боях против Израиля в последние дни, было передано ХАМАС Россией.

В заявлении ГУР утверждается, что это оружие было захвачено российскими войсками в боях в Украине, а передача его ХАМАС - "масштабная провокация против Украины". "Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", - говорится в сообщении ГУР.

О каком именно оружии идёт речь, в заявлении ГУР не сказано. Ресурсы, близкие к ХАМАС, публиковали видео бойцов группировки с оружием, похожим на американские штурмовые винтовки М4.

В заявлении ГУР также говорится, что в пропагандистской борьбе Россия может использовать заявления перебежчика - бывшего офицера погранслужбы Украины Руслана Сырового. В понедельник российские телеграм-каналы действительно распространяют видео с Сыровым, на котором тот рассказывает, что работал на российские спецслужбы с 2014 года. "Благодаря Сыровому удалось нанести точные артиллерийские и авиационные удары по объектам ВСУ" - пишет российский телеграм-канал "Неофициальный Безсонов". О якобы поставках оружия ХАМАС в связи с этим, однако, не говорится.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уже после заявления ГУР написал в своём характерном стиле в телеграме, что оружие, переданное Украине странами Запада, "активно применяется в Израиле". Кем применяется, он не написал и доказательств не привёл.

ХАМАС снабжают оружием в первую очередь поддерживающие его Иран и различные проиранские группировки. О возможных фактах поставки группировке оружия из России ранее не сообщалось. В США и Евросоюзе группировка включена в список террористических, что исключает возможность каких-либо поставок ей оружия из этих стран.

Ряд американских политиков, главным образом сторонники Дональда Трампа, противники помоще Украине, выступили с предположениями, что поставленное Украине оружие ранее могло попасть в руки ХАМАС. Администрация США ранее заявляла, что доказательств того, что поставленное Украине оружие оказалось в итоге за пределами страны (если не считать захваченного россиянами в боях), нет.

Европол ранее сообщал о предполагаемых фактах продажи на "чёрном рынке" стран Евросоюза оружия из Украины и о возросшем риске того, что оно попадёт в руки организованных преступных группировок или террористов. При этом организация подчёркивала, что у неё нет данных о том, что это действительно имело место.