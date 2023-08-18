ГУР Украины сообщает об ударе по российской полиции в Энергодаре

Главное управление разведки Украины утверждает, что в оккупированном российскими войсками Энергодаре Запорожской области утром 18 августа произошёл взрыв на совещании руководителей российской полиции города, в результате чего были ранены несколько высокопоставленных офицеров.

Как следует из опубликованного ведомством видео, удар по зданию полиции был нанесён беспилотником.

Утверждается, что среди раненых в результате взрыва - назначенный Россией главой городской полиции полковник Павел Чесанов, прибывший из Чувашии, а также его заместитель и ряд других руководителей. Утверждается, что раненые были вывезены реанимобилями в Мелитополь. Также утверждается, что в здании произошёл сильный пожар.

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров также сообщил о мощном взрыве в Энергодаре, опубликовав фото повреждённого здания.

Некоторые российские телеграм-каналы подтвердили факт удара, сообщив при этом, что "пострадавших нет". Официально российская сторона сообщения не комментировала.

Энергодар был занят российскими войсками в марте 2022 года. В городе расположена Запорожская АЭС.