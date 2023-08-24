ГУР Украины утверждает, что провело операцию в Крыму

Группа украинских военных утром 24 августа высадилась на территории аннексированного Крыма и провела "спецоперацию". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов в комментарии изданиям Hromadske и "Суспильне".

О звуках стрельбы в районе мыса Тарханкут на западе Крыма утром в среду сообщил ряд российских телеграм-каналов, а также издание Крым.Реалии.

По словам Юсова, ГУР "с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет". Какие были цели высадки, Юсов не сказал, отметив лишь, что у российских военных есть потери в личном составе, силах и средствах.

Крым.Реалии со ссылкой на источники в украинской разведке сообщал о бое с участием плавсредств и авиации, который произошёл в районе населённого пункта Маяк в Крыму. В этом селе находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. На мысле Тарханкут также, как сообщается, расположены позиции ПВО. Накануне украинские военные сообщили о поражении одной из российских установок С-400, расположенных на мысе. Российские военные это не подтверждали и не отрицали.

О стрельбе в районе Тарханкутского мыса также сообщили российские телеграм-каналы SHOT и "База", а также ряд провоенных каналов. "База" в частности писала, что жители кемпинга, расположенного неподалёку от посёлка Маяк, услышали громкие выстрелы и увидели две резиновые лодки, в которых были около десяти вооружённых людей - предположительно, украинские спецназовцы. Лодки впоследствии ушли от берега.

Официальных сообщений российской стороны о случившемся в Крыму не было.