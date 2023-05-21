Гутерриш на саммите G7: пришла пора реформировать Совбез ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на саммите "Группы семи", который проходит в Хиросиме. Он заявил, что считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую систему, поскольку они перестали соответствовать современным реалиям.
Гутерриш напомнил, что эти институтысоответствовали мироустройству на момент своего образования в 1945 году. С тех пор, по его мнению, они устарели и стали неэффективны.
"Глобальная финансовая архитектура - устаревшая, дисфункциональная и несправедливая, - сказал глава ООН. - Столкнувшись с экономическими кризисами из-за пандемии Covid-19 и вторжения России в Украину, она не смогла выполнить свою главную функцию и выступить страховочной сеткой для мира".
Ранее Гутерриш уже критиковал устройство организации, которую он возглавляет. "Я выражусь очень ясно: Совет безопасности не смог сделать всё, что в его силах, чтобы предотвратить и закончить эту войну. И это вызывает огромное разочарование и гнев", - говорил он в время визита в Киев в апреле 2022 года.
- Совет безопасности ООН был основан в 1945 году. Согласно устава ООН, решения в нём принимаются на основе согласия всех стран-членов. В их число входят пять постоянных членов - США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, - и 10 непостоянных. В последнее время Россия неоднократно пользовалась правом вето, блокируя невыгодные ей предложения международного сообщества.
- В декабре 2022 года Украина призвала лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза и исключить ее из ООН. Однако по действующему уставу ООН это невозможно сделать без согласия самой России.
- Бреттон-Вудская система - международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, принятая в 1944 году. Она положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ), призванные обеспечивать финансовую безопасность стран мира и валютное сотрудничество.
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