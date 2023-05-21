Гутерриш на саммите G7: пришла пора реформировать Совбез ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на саммите "Группы семи", который проходит в Хиросиме. Он заявил, что считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую систему, поскольку они перестали соответствовать современным реалиям.

Гутерриш напомнил, что эти институтысоответствовали мироустройству на момент своего образования в 1945 году. С тех пор, по его мнению, они устарели и стали неэффективны.

"Глобальная финансовая архитектура - устаревшая, дисфункциональная и несправедливая, - сказал глава ООН. - Столкнувшись с экономическими кризисами из-за пандемии Covid-19 и вторжения России в Украину, она не смогла выполнить свою главную функцию и выступить страховочной сеткой для мира".

Ранее Гутерриш уже критиковал устройство организации, которую он возглавляет. "Я выражусь очень ясно: Совет безопасности не смог сделать всё, что в его силах, чтобы предотвратить и закончить эту войну. И это вызывает огромное разочарование и гнев", - говорил он в время визита в Киев в апреле 2022 года.