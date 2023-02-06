Гутерриш: перспективы мира - меньше, опасность эскалации - больше

17 миллионов 600 тысяч человек – почти 40% всего населения Украины – нуждаются в гуманитарной помощи. Жертвами полномасштабного российского вторжения стали более 7-ми тысяч мирных граждан. Почти 8 миллионов выехали в соседние страны, 5,3 миллиона живут в центрах для беженцев. Такие данные со ссылкой на источники ООН приводит "Голос Америки".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник на Генеральной Ассамблее ООН, высказал опасения относительно вероятности распространения войны за пределы Украины. "Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. Я боюсь, что сейчас мир сползает к более масштабной войне", - сообщает "Немецкая волна".

Глава Римско-католической церкви Франциск выразил готовность встретиться с президентами России и Украины, чтобы обсудить возможности окончания войны в Украине. Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, папа римский не поехал в Киев, потому что не имел такой же возможности совершить такой же визит в Москву.

В Германии глава фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге ФРГ Рольф Мютцених поддержал желание Бразилии выступить посредником при дипломатическом урегулировании войны в Украине. Он считает, что закончить войну надо скорее, иначе она станет всё более кровопролитной.

В течение предыдущих суток российские войска, по данным Генштаба ВСУ, нанесли по Украине пять ракетных, 12 авиационных ударов. Российская армия около сорока раз обстреляла территорию Украины из реактивных систем залпового огня. Удары наносились, в частности, по гражданским объектам в городах Голая Пристань и Херсон. Среди гражданского населения есть жертвы.