Хабаровчанина осудили на пять лет колонии за пост о Кадырове

1-й Восточный окружной военный суд признал жителя Хабаровского края Захара Зарипова виновным по делу об оправдании терроризма и приговорил к пяти годам колонии общего режима из-за поста в "Живом Журнале" про Рамзана Кадырова. В нём обвиняемый предложил главе Чечни не отправлять военных из республики на войну в Украине, а вместо этого добиваться независимости для Чечни.

Зарипова задержали 25 января 2023 года на его рабочем месте – в исправительной колонии, где он преподавал осуждённым математику. Два дня спустя его отправили под арест в СИЗО Хабаровска. Согласно принятой судом во внимание лингвистической экспертизе, публикация "Подсказка Кадырову" в "Живом журнале" содержала признаки "побуждения к вооружённому захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ", передаёт "ОВД-Инфо" со ссылкой на супругу Зарипова.