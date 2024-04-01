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Хабаровчанина осудили на пять лет колонии за пост о Кадырове

Захар Зарипов с женой Ольгой и старшей дочерью
Захар Зарипов с женой Ольгой и старшей дочерью

1-й Восточный окружной военный суд признал жителя Хабаровского края Захара Зарипова виновным по делу об оправдании терроризма и приговорил к пяти годам колонии общего режима из-за поста в "Живом Журнале" про Рамзана Кадырова. В нём обвиняемый предложил главе Чечни не отправлять военных из республики на войну в Украине, а вместо этого добиваться независимости для Чечни.

Зарипова задержали 25 января 2023 года на его рабочем месте – в исправительной колонии, где он преподавал осуждённым математику. Два дня спустя его отправили под арест в СИЗО Хабаровска. Согласно принятой судом во внимание лингвистической экспертизе, публикация "Подсказка Кадырову" в "Живом журнале" содержала признаки "побуждения к вооружённому захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ", передаёт "ОВД-Инфо" со ссылкой на супругу Зарипова.

  • Захар Зарипов неоднократно участвовал в протестных акциях в Хабаровском крае. В 2020 году он проводил в Советской Гавани митинги против строительства угольного терминала и ареста губернатора Сергея Фургала. На свободе у него осталась беременная жена и малолетняя дочь.
  • В июле 2023 года проект "Поддержка политзаключённых.Мемориал" признал Зарипова политическим заключённым. "Даже если трактовать пост, лёгший в основу обвинения, как реальный призыв к совершению последним каких-либо действий, возможность этого не может расцениваться хоть сколько-нибудь реалистично. С максимальной долей вероятности те или иные действия авторитарного лидера Чечни будут планироваться и предприниматься без учёта мнения преподавателя из Хабаровской области", - отмечали правозащитники.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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