Хабаровский губернатор заявил, что "сам бы поехал" на фронт в Украину

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что поехал бы в Украину добровольцем, однако не может оставить пост, потому что у него "бронь". Об этом Дегтярев рассказал в интервью РИА-Новости.
По словам Дегтярева, в регионе сформированы два добровольческих батальона. Власти оказывают максимальную поддержку семья контрактников. "Я бы сам поехал, с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Командир штаба территориальной обороны – по должности все губернаторы. Нельзя бросать пост, а так бы…", - сказал глава Хабаровского края.
- С начала войны с Украиной в регионах России сформировано более 40 добровольческих батальонов, бойцы в которых подписывают краткосрочные контракты с Минобороны с зарплатой от 130 до 200 тысяч рублей в месяц.
- В августе сообщалось о том, что добровольцам в ряде регионов России изменили условия выплат за участие в боевых действиях. В некоторых случаях выплаты заморозили на срок до 90 дней. По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), изменение условий выплат может быть связано с тем, что власти опасаются, что добровольцы могут отказаться от отправки в Украину после получения денег. Кроме того, регионам, может не хватать средств, чтобы заплатить новобранцам сразу.
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