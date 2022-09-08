Хабаровский губернатор заявил, что "сам бы поехал" на фронт в Украину

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что поехал бы в Украину добровольцем, однако не может оставить пост, потому что у него "бронь". Об этом Дегтярев рассказал в интервью РИА-Новости.

По словам Дегтярева, в регионе сформированы два добровольческих батальона. Власти оказывают максимальную поддержку семья контрактников. "Я бы сам поехал, с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Командир штаба территориальной обороны – по должности все губернаторы. Нельзя бросать пост, а так бы…", - сказал глава Хабаровского края.

С начала войны с Украиной в регионах России сформировано более 40 добровольческих батальонов, бойцы в которых подписывают краткосрочные контракты с Минобороны с зарплатой от 130 до 200 тысяч рублей в месяц.