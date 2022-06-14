Хакеры получили аудиозаписи звонков сотрудников посольства РФ в Минске 

Хакерская группа "Киберпартизаны" получила доступ к 1,5 терабайтам аудиозаписей с мобильных и стационарных телефонов Беларуси, сообщает Настоящее Время.

Записи в формате mp3 хранились на серверах Департамента обеспечения оперативно-разыскной деятельности белорусского МВД, они охватывают период с января 2020 года по июнь 2021-го. Среди них есть и звонки в российское посольство в Минске. Судя по их содержанию, прослушка велась круглосуточно и под неё подпадали все входящие и исходящие звонки абонентов. В качестве доказательства утечки "Киберпартизаны" опубликовали несколько подобных записей в своём телеграм-канале.

Отмечается при этом, что "прослушка посольских работников может противоречить Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, согласно которой дипломатическая корреспонденция неприкосновенна".

Белорусская хакерская группа "Киберпартизаны" впервые заявила о себе осенью 2020 года – вскоре после начала в стране массовых протестов против режима Александра Лукашенко. Группа предприняла ряд атак на государственные ресурсы, опубликовала несколько материалов, компрометирующих действующие белорусские власти, и разместила в открытом доступе служебную информацию, включая личные данные сотрудников правоохранительных органов, принявших участие в подавлении протестов.