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Хакеры разместили на сайтах многих СМИ РФ антивоенное сообщение

Сообщение, открывавшееся на сайте Fontanka.ru

Сайты российских СМИ подверглись массовой хакерской атаке группы Anonymous. В частности, были атакованы сайты ТАСС, "Коммерсанта", "Известий", "Таких дел", "Фонтанки", Forbes, РБК и других медиа.

«Путин заставляет нас врать и подвергает опасности. Для чего это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!», — говорится в опубликованном сообщении хакеров.

"Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят или даже посадят. Но мы не можем больше это терпеть" - говорится в сообщении, подписанном "Неравнодушные журналисты России". Там также названа цифра 5300 погибших российских солдат - это неверифицированные данные Генштаба Украины.

Группировка Anonymous в первый день российского вторжения в Украину 24 февраля объявила о том, что будет совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. Атакам подвергались сайты Кремля, Госдумы, Минобороны и других госучреждений.

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