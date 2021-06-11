Хакеры украли исходный код игр FIFA у компании Electronic Arts

Хакеры напали на крупнейшего издателя видеоигр – компанию Electronic Arts. Первым об атаке написало издание Vice. Пресс-служба компании подтвердила информацию телеканалу CNN.

По данным Electronic Arts, хакеры взломали систему, украли 780 гигабайт данных, включая исходный код движка Frostbite. Он используется в играх FIFA, Madden NFL и Battlefield.

Утечки персональных данных не было. Требований злоумышленники не выдвигали.

Electronic Arts заявила, что внесла улучшения в систему безопасности. Компания считает, что инцидент никак не повлияет на игры и бизнес.

Телеграм-канал "Утечки информации" сообщает, что исходные коды игры FIFA 21 выставлены на продажу в даркнете. По предварительным данным, злоумышленники требуют 28 миллионов долларов.

Специалисты по компьютерной безопасности отмечают рост числа кибератак. Например, в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество инцидентов на промышленных предприятиях выросло на 91 процент. Количество атак с использованием вредоносного программного обеспечения увеличилось на 54 процента.

О последних крупных взломах сообщалось в мае. Тогда стало известно о нападениях трубопроводную компанию Colonial Pipeline и крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Нападавшие требовали выкуп. Концерн JBS признал, что заплатил хакерам после кибератаки выкуп в размере 11 миллионов долларов. ФБР заявило, что за кибератакой стоит связанная с Россией хакерская группа. Российские власти отрицают какую-либо причастность к атакам и утверждают, что хакерские группировки могут действовать из разных стран мира.

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