Хакеры украли у ФСИН данные сотен тысяч российских заключённых

Международная группа хакеров взломала базы данных российской Федеральной службы исполнения наказания(ФСИН). Об этом рассказала CNN. Они смогли скачать информацию о сотнях тысяч российских заключённых, в том числе из колонии "Полярный волк", в которой отбывал наказание Алексей Навальный.



Хакеры утверждают, что в базе данных содержится информация примерно о 800 тысячах заключённых, их родственниках и контактах. СNN проверила базу и нашли повторяющиеся строчки данных, но даже несмотря на это, речь всё ещё идёт о сотнях тысячах людей.

Взломщики объяснили, что мстили за смерть в колонии Алексея Навального и надеются, что кто-то "свяжется с родственниками заключенных и поможет понять, что случилось с Навальным".



На внутреннем сайте ФСИН хакеры оставили фотографию политика с женой Юлией и надпись "Да здравствует Алексей Навальный!".



Кроме того, хакеры взломали онлайн-магазин ФСИН с товарами для заключённых и снизили цены на все товары до одного рубля. По их словам, администраторы заметили изменения только через несколько часов.



На сайте магазина они также разместили фото Навального и разослали предупреждение администраторам не удалять изображение политика, а когда получили отказ, уничтожили один из серверов.



CNN проверила данные в предоставленной базе и обнаружила данные о людях, которые действительно находятся в российских тюрьмах. Опрошенные изданием эксперты по безопасности также сошлись во мнении, что база данных настоящая.

Федеральная служба исполнения наказаний России отрицает фактов взлома базы данных заключенных. "Фактов взлома баз ФСИН не зафиксировано. Идет проверка озвученной информации",— сообщил источник ТАСС в ФСИН.