Хакеры взломали клиентскую базу российского "Альфа-Банка"

Хакерская группировка KibОrg, предположительно действующая в интересах Украины, заявила, что получила доступ к данным всех клиентов Альфа-Банка" - крупнейшего частного банка в России. Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на сообщение в телеграм-канале группировки.



Хакеры опубликовали часть полученных ими данных. Это фамилии, имена и отчества, номера телефонов, а также информация о номерах карт и счетов почти 44 тысяч клиентов банка. "Важные истории" рандомной выборкой выяснили, что это данные реальных людей.



Источник издания в хакерской группировке рассказал, что они планируют опубликовать в открытом доступе полную клиентскую базу "Альфа-Банка". Это – 22 миллиона физических лиц.



В банке пока не прокомментировали взлом своей системы.

В конце сентября хакеры получили доступ к базам данных российской компании "Сирена-Трэвел". В ней содержится информация о пассажирах авиакомпаний и их страховках, данные относятся к периоду с 2007 по 2023 год. Утверждается, что за взломом стоит некая группировка Muppets, которая связана с KibOrg. Связана ли эта группировка с какими-либо правительствами или спецслужбами, не установлено.

В то же время источник в KibOrg рассказал "Важным историям", что группировка рассматривает возможность передачи базы Вооружённым силам Украины, продажи данных за деньги, а также передачи сведений журналистам-расследователям.

В августе связанные с Украиной хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации.