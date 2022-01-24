Хакеры заявили об атаке на "БелЖД", чтобы замедлить переброску войск РФ 

Хакерская группа "Киберпартизаны" объявила о проведённой атаке на компьютерную сеть компании "Белорусская железная дорога".

Цель атаки, согласно заявлению "Киберпартизан", – замедлить работу железнодорожной сети, с помощью которой идёт переброска в Белоруссию российских войск под предлогом проведения учений.

В качестве доказательства успешности атаки хакеры выложили скрины с сервера бекапов в процессе их уничтожения. При этом в заявлении "Киберпартизан" подчёркивается, что они оставили нетронутой "автоматику и системы безопасности во избежание аварийных ситуаций".

Одновременно с этим хакеры выдвинули условия, на которых готовы передать ключи шифрования: это остановка переброски российских войск на территорию Беларуси и освобождение 50 политзаключённых.

В январе Россия и Беларусь объявили о совместных военных учениях под названием "Союзная решимость". Предполагается, что они будут проходить до конца февраля. При этом российские войска концентрируются недалеко от белорусско-украинской границы. Запад опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения в Украину. В Кремле это опровергают.

Белорусская хакерская группа "Киберпартизаны" впервые заявила о себе осенью 2020 года – вскоре после начала в стране массовых протестов против режима Александра Лукашенко. Группа предприняла ряд атак на государственные ресурсы, опубликовала несколько материалов, компрометирующих действующие белорусские власти, и разместила в открытом доступе служебную информацию, включая личные данные сотрудников правоохранительных органов, принявших участие в подавлении протестов.