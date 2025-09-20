ХАМАС опубликовал фото заложников с подписью "Рон Арад"

Группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, опубликовала групповую фотографию заложников, остающихся в руках джихадистов в секторе Газа.

Под каждым изображением подпись: "Рон Арад 2", "Рон Арад 3" и так далее. Это отсылка к судьбе израильского лётчика Рона Арада, пропавшего без вести в Ливане в 1988 году. Фото самого Рона Арада идёт под первым номером.

В подписи к изображению ХАМАС сообщил, что из-за отказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху вести переговоры, публикует "прощальный снимок".

В заявлении группировки говорится, что заложники распределены по всему сектору Газа, ХАМАС "не считает своим долгом заботиться об их безопасности" больше, чем о них заботится Израиль. "Они могут оказаться в любом месте, которое вы будете бомбить", — сообщил ХАМАС.

По последним данным израильских властей, в руках террористов остаются 48 заложников, включая 47 захваченных 7 октября 2023 года, и тело одного солдата, погибшего в 2014 году. В живых остаются около 20.