ХАМАС передал Израилю тела ещё двух заложников из сектора Газа

Палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, передала представителям Красного Креста тела двух израильских заложников. Об этом в ночь на воскресенье, 19 октября, сообщила Армия обороны Израиля.

Один из погибших — Ронен Энгель, убитый 7 октября 2023 года при нападении на кибуц Нир-Оз. Он погиб, защищая семью. Его жена и две дочери были захвачены в заложники и освобождены в ноябре того же года.

Второй опознанный — 30-летний гражданин Таиланда Сонтай Оаккхараср. Его убили в кибуце Беэри 7 октября 2023 года, а тело вывезли в Газу. Смерть Оаккхараср была официально подтверждена израильскими военными в мае 2024 года.

Сегодня в Израиле простились с захваченным в заложники непальцем Бипином Джоши. Его похитили из кибуца Алумим, где он изучал сельское хозяйство. Его убили в плену в первые месяцы войны в Газе.

Кроме того, прошла церемония прощания с 35-летним Уриэлем Барухом. О его смерти стало известно спустя 172 дня после похищения.

По условиям соглашения о прекращении огня ХАМАС должен вернуть Израилю 28 тел погибших заложников. С начала передачи останков из Газы группировка вернула 13 тел.