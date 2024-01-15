Радикальная палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США, ЕС и Великобритании, в понедельник обнародовала видеокадры, на которых, засняты двое убитых израильских заложников. Этому предшествовал ультиматум со стороны ХАМАС: если Израиль не прекратит бомбардировки Газы, заложники будут убиты.

Как сообщает Reuters, на видео запечатлены тела 53-летнего Иосси Шараби, 38-летнего Итаи Свирски, впервые показанных живыми на видео, распространённом в минувшее воскресенье.

В понедельник также была показана и третья заложница 26-летняя Ноа Аргамани. О первом и втором заложниках в комментарии к видео говорится, что они были убиты (цитата) "ударами израильской армии".

Министр обороны Израиля обвинил палестинских экстремистов в акте психологического давления.

Все трое израильтян, о которых сообщалось в воскресенье и понедельник, находились среди 240 заложников, захваченных хамасовцами в ходе неожиданного нападения на южные районы Израиля 7 октября прошлого года.

Около половины всех захваченных заложников были освобождены во время краткого перемирия в ноябре. Израиль заявляет, что 132 человека остаются в Газе, а 25 погибли, находясь в руках ХАМАС.

В воскресенье, когда трое израильских заложников были впервые показаны на видеокадрах, представители ХАМАС потребовали от израильских властей прекратить воздушные и наземные удары по сектору Газа, и тогда, по их словам, трое заложников были бы освобождены. В обращении к израильской стороне один из тех, кто удерживал израильтян, сказал: "Завтра, в понедельник мы сообщим вам об их судьбе".

На следующий день, продолжая оказывать психологическое давление на Израиль, ХАМАС выпустила новое видео, на котором, показывая лица заложников, предложила три варианта исхода: первый — все трое погибнут, второй — кто-то погибнет, а кто-то будет ранен, третий — все трое останутся живы. Как и в предыдущий день, хамасовцы предупредили: "Вечером мы сообщим вам об их судьбе".

По информации Reuters, в понедельник израильская армия продолжила вести огонь по объектам на территории Газы и вступала в бои с группировкой ХАМАС на юге сектора и в его центральных районах.

Двенадцать палестинцев были убиты и другие ранены при израильском авианалёте минувшей ночью на дом в северной части города Газа, сообщили местные медики. В это же время израильские танки обстреливали южный город Хан-Юнис, сообщает Reuters.