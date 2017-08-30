Президент Трамп посетил Техас, пострадавший от урагана "Харви"

Президент США Дональд Трамп посетил во вторник техасские города Корпус Кристи и Остин, где он заверил жителей штата, что федеральные власти "позаботятся о них" и что операция помощи штату в борьбе с последствиями стихийного бедствия будет образцовой.

Президент Трамп не посетил Хьюстон, оказавшийся в эпицентре беспрецедентного для этого региона наводнения, вызванного непрекращающимися в течение четырех дней ливнями, последствием урагана "Харви". Президент не хотел помешать своим появлением работе спасательных служб и полиции, которые продолжают операции по эвакуации жителей Хьюстона из затопленных домов. В городе Корпус Кристи, находящемся в пятидесяти километрах от Хьюстона, он провел встречу с жителями в помещении пожарной команды, а позже встретился с руководителями федеральных служб и руководством штата, осуществляющих контроль за ходом спасательных работ. Президент сообщил, что его администрация работает совместно с законодателями с целью обеспечить необходимое финансирование усилий по восстановлению разрушенной инфраструктуры и помощи пострадавшим в результате природного бедствия.

По последним данным, 22 человека погибли и неизвестное пока число жителей штата пропало без вести в результате урагана "Харви", обрушившегося на Техас 25 августа.