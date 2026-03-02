Хегсет: операция против Ирана не будет "бесконечной войной"

Военная операция США против Ирана не превратится в "бесконечную войну", подобную вторжению в Ирак в 2003 году. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне 2 марта, в третий день операции, названной "Эпическая ярость", заявил министр обороны (согласно указу президента Дональда Трампа именуемого также военным министерством) США Пит Хегсет.

Соединённые Штаты наносят с субботы удары по Ирану совместно с Израилем. Иран в свою очередь наносит удары по Израилю и странам региона, где расположены базы США.

Хегсет отметил, что США не планируют наземного вторжения в Иран и не будут оккупировать страну и пытаться построить там демократические институты, как в Ираке. Вместе с тем министр отказался назвать сроки окончания операции, сказав, что решение будет принимать президент Дональд Трамп.

Глава Объединённого комитета начальников штабоы США генерал Дэн Кейн заявил, что война "не завершится за одну ночь", и достижение целей операции потребует некоторого времени. Он подтвердил, что на Ближний Восток прибывают новые американские подразделения.

Президент США Дональд Трамп ранее предположил, что удары по Ирану могут наноситься в течение четырёх недель.

Целью боевых действий Хегсет назвал уничтожение военной инфраструктуры Ирана, в том числе его флота и ракет.

По его словам, целью ударов не является смена режима в Иране, но режим "безусловно изменился" - после гибели многих высокопоставленных деятелей, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Хегсет также отметил, что боевые действия такого масштаба не могут обойтись без потерь. В понедельник Центральное командование Вооружённых сил США подтвердило гибель ещё одного американского военного в результате иранских ударов, общее число погибших достигло четырёх. Число пострадавших американских военных возросло до 18, сообщает CNN.

Ожидается, что позднее в понедельник Трамп выступит с заявлением о ходе боевых действий и ситуации вокруг Ирана в целом.