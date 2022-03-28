Heineken покидает Россию и передаёт бизнес другому владельцу

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken приостанавливает свою деятельность на территории России и передает свой бизнес другому владельцу в связи с российским вторжением на территорию Украины. Об этом говорится в сообщении компании.
До передачи новому владельцу все семь российских заводов, принадлежащих компании, будут продолжать работу. В Heineken также подчеркнули, что при любых обстоятельствах гарантируют сохранение зарплаты 1800 российских сотрудников до конца 2022 года.
16 марта об уходе с российского рынка объявила другая крупнейшая пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Датский концерн Carlsberg, владеющий компанией "Балтика" в России, сообщил, что приостанавливает инвестиции в России и поставки импортного пива.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.