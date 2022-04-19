Henkel прекращает работу в России из-за войны в Украине

Немецкий производитель бытовой химии Henkel прекратит работу в России из-за войны в Украине. О решении уйти с российского рынка сообщается на сайте компании.

Henkel не уволит две с половиной тысячи своих сотрудников в России. Компания собирается продолжать выплачивать им зарплату. "Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине." - говорится в заявлении компании.

Henkel принадлежат бренды Persil, Vernel, "Пемолюкс", "Пемос", "Ласка", Fa, Taft, клей "Момент" и многие другие.