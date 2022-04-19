Henkel прекращает работу в России из-за войны в Украине

Немецкий производитель бытовой химии Henkel прекратит работу в России из-за войны в Украине. О решении уйти с российского рынка сообщается на сайте компании.
Henkel не уволит две с половиной тысячи своих сотрудников в России. Компания собирается продолжать выплачивать им зарплату. "Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине." - говорится в заявлении компании.
Henkel принадлежат бренды Persil, Vernel, "Пемолюкс", "Пемос", "Ласка", Fa, Taft, клей "Момент" и многие другие.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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