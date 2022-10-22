Херсон и плотина Каховской ГЭС: ждать ли штурма и подрыва? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Депортация и бегство из Херсона: зачем Путин ввел военное положение в оккупированных регионах Украины? Что означает уровень повышенной готовности в отдельных регионах Центрального и Южного федеральных округов России?

• К чему может привести подрыв плотины Каховской ГЭС?

• Насколько ослабли позиции Владимира Путина в глазах российских силовиков после серии военных неудач в Украине? Кто вынудил президента России объявить в стране «частичную военную мобилизацию»?

• Далекая и близкая война: как россияне воспринимают войну в Украине спустя восемь месяцев сначала боевых действий? Как сторонники «спецоперации», ее противники и сомневающиеся описывают свои позиции и размышляют о войне?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с писателем, главным редактором издания "Агентура.ру" Андреем Солдатовым, военным экспертом Владиславом Селезневым, жителем города Херсон Евгением Кучеровым и исследовательницей в Лаборатории публичной социологии Светланой Ерпылевой.