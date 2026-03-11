"Хезболла" атаковала север Израиля ракетами и дронами

Из южного Ливана по северу Израиля боевики шиитской проиранской группировки "Хезболла" (признана террористической в США, Израиле, Канаде, Египте и во многих странах арабского мира и ЕС) вечером 11 марта выпустили около 100 ракет и некоторое количество БПЛА. По предварительным данным, легко ранены два человека.

Ранее в среду, как заявило ливанское Министерство здравоохранения, в результате израильских обстрелов в долине Бекаа на востоке Ливана, где также находятся опорные пункты "Хезболлы", погибли семь человек и еще 23 получили ранения. Это произошло в двух деревнях, после того как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила предупреждение для их жителей и жителей еще шести соседних селений с призывом немедленно эвакуироваться.

9 марта ЦАХАЛ начал "ограниченную наземную операцию" против группировки "Хезболла" на юге Ливана для "дальнейшего укрепления передовых оборонительных позиций" и защиты жителей северного Израиля. Израильские войска, по их заявлению, занимаются "обнаружением и уничтожением объектов террористической инфраструктуры и ликвидацией вооруженных формирований". В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что "перед входом наземных войск была применена огневая мощь, и многочисленные террористические цели были поражены как с воздуха, так и с земли".

