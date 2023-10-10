“Ходили как на спектакли”. Суды присяжных в царской России

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Как в России появился суд присяжных. Почему он оправдал Веру Засулич, стрелявшую в главу Санкт-Петербурга. Что такое “нуллифицирующий” вердикт, почему их редко выносили в России и часто – в США. Как царские чиновники начали “сворачивать” судебную реформу и при чём тут Карл Маркс.

Гости подкаста:

Сергей Пашин, профессор кафедры публичного права Государственного академического университета гуманитарных наук, один из инициаторов возвращения суда присяжных в Россию

Донал Коффи, доцент Ирландского национального университета в Мейнуте