"Хохловские стояния". Москвичи против бизнес-стройки

Больше двух лет инициативная группа москвичей собирается каждое воскресенье в одном и том же месте, в районе Ивановской горки. Свои действия они назвали на старинный лад – "Воскресные хохловские стояния", потому что не оставляют надежды защитить старинный архитектурный ландшафт в квартале Хохловского переулка от новой застройки.

Если подниматься от метро Китай-город в сторону Солянки, а после попасть в сеть переулков, подъем постепенно станет все круче и круче. Это район под названием Ивановская горка. Во многих местах города рельеф плоский, спрямленный и выровненный, а здесь сразу вспоминаешь хрестоматийное "Москва стоит на семи холмах". Один из этих холмов – Ивановская горка. Под стать древнему рельефу – старинная застройка. Причем не единичными включениями, а целыми кварталами. Архитектурная среда, перспективы, виды на Ивановской горке значат не меньше, чем отдельные, признанные объектами культурного наследия, здания. По закону ничего нового на этой территории строить нельзя. Вся Ивановская горка имеет статус объединенной охранной зоны. Единственное, что на ней разрешено – это так называемая регенерация.

В Колпачном переулке на заборе укреплен баннер компании "Деловой мир". Сообщается, что здесь осуществляется "реконструкция офисного здания с подземной стоянкой". Красивая картинка и слово "реконструкция" не должны вводить в заблуждение. В Москве и реставрацию зачастую делают так, что памятник не узнать, а реконструкция, то есть воссоздание – это что-то совсем приблизительное. Взамен снесенной столетней школы, опасаются градозащитники, будет нечто, заповедной территории не подобающее. Причем в два с половиной раза шире и выше, чем утраченное здание.

По словам историка Натальи Самовер, у "Воскресных хохловских стояний" две цели:

Уничтожается самый сохранный район Москвы

– Первая – обратить внимание властей, что здесь происходит беззаконие. На территории, где запрещено новое строительство, согласовано строительство бизнес-центра. Уничтожается самый сохранный район Москвы. Вторая задача – собирать людей и рассказывать им о культурном наследии Ивановской горки. Это культурное наследие настолько многослойно и содержательно, что каждый раз мы находим новую тему, чтобы рассказывать об этом относительно небольшом районе. Здесь были и концерты, потому что все происходит на территории исторической усадьбы Петра Юргенсона, знаменитого нотного издателя, который был другом Чайковского и многих композиторов конца ХIХ века. Были художественные пленэры и выставки, уличные спектакли и перформансы. В дни праздников приходят фольклористы, которые работают с собравшимися и обучают их историческим играм, танцам и песням. Здесь выступал народный Театр Петрушки. Здесь регулярно бывают лекции и обязательно бывают экскурсии. Поэтому закономерно, что, помимо ядра инициативной группы, приходят новые и новые люди, которые в соцсетях видят анонсы. Это люди, у которых не просто есть свободное время, а это люди, которые любят Москву. Иногда приезжают из довольно отдаленных районов города, это не только местные. Надеюсь, что они не просто получают новые знания или впечатления, но и выходят отсюда с надеждой, что это все можно спасти.

Правительство Москвы должно принять разумное решение – остановить беззаконное и начать законное. Есть замечательный пример того, как это уже было сделано в двух шагах отсюда. Хитровская площадь в Москве появилась таким вот удивительным образом. Когда-то там существовало школьное здание, которое снес застройщик, и на той территории, где также запрещено новое строительство, начали строить бизнес-центр. Там возникла инициативная группа из местных жителей, которые собирали подписи, проводили акции протеста и обращались к властям. В конце концов, Сергей Семенович Собянин вышел и сказал, что здесь происходит что-то неправильное, беззаконное – и стройка была остановлена. Инвестор получил отступные и ушел. А на бывшую стройплощадку пришел город и вернул городу Хитровскую площадь. Сейчас тот момент, когда город может прийти на территорию Юргенсоновского сада, и вернуть городу сад.

Огромную многослойную историю сейчас собираются заменить бизнес-центром

Углубляться в историю этого места можно минимум до ХV-го века, а если археологически, то и глубже. Колпачный переулок – уникальное место, где сам Бог велел сделать Центр русской музыкальной культуры, потому что здесь не только жил Юргенсон, не только останавливался и живал у него месяцами Чайковский, но здесь существовала нотная типография Юргенсона, откуда ноты русской музыки расходились по всему миру. То, что русская музыка стала мировым признанным брендом – благодаря тому, что Юргенсон продавал эти ноты везде, включая Америку и Австралию. Это родина мировой славы русской музыки. Я уж не говорю о том, что и до Юргенсона это место имело большую славу. На палатах дьяка Украинцева, которые входят в состав усадьбы, висит мемориальная доска Пушкину, потому что Пушкин бывал в этих палатах. Это родина архивного дела и профессиональной исторической науки в России, здесь много десятилетий располагался Московский Главный архив коллегии иностранных дел, где впервые началось научное сохранение и обработка отечественных архивов. И это то самое место, где служили всем известные "архивные юноши", которые "толпою//На Таню чопорно глядят//И про нее между собою//Неблагосклонно говорят". Это место, где прошла юность славянофилов, Веневитинова, Соболевского – многих друзей Пушкина. И эту огромную многослойную историю сейчас собираются заменить бизнес-центром. Чтобы этого не произошло, мы здесь собираемся и объясняем людям, почему это ужасно, почему это не должно происходить, и какая этому есть альтернатива.

– По поводу москвичей, которые здесь собираются, понятно – у них болит. Отреагировали ли застройщик и власти на ваши стояния?

– Застройщик не может позитивно отреагировать на наше предложение, потому что мы предлагаем ему уйти. А от городских властей мы реакции ждем, потому что они могут выступить красиво в глазах москвичей, которые в ближайшее время станут еще и избирателями. Город знает, что здесь происходит, с ведома городских властей. Знает, что на территории, где по закону нельзя, по решению городских властей – можно. На территории, которая хранит уникальную, важнейшую для всего города историческую память, собираются сделать современный объект, который не будет хранить ничего, кроме денег инвестора. Было все – и петиции, и выступления в прессе, и письма на имя мэра, будут еще обращения. Мы надеемся, что в предвыборное время власти должны становиться чувствительными к голосу избирателей. То, что мы находимся здесь больше двух лет каждое воскресенье, и ни разу у нас не возникало никаких проблем с правоохранительными органами, говорит о том, что отношение городских властей к нам лояльное. С нами не разговаривают напрямую, к сожалению, но, судя по тому, что нас не трогают, возможно, они размышляют над тем, что мы пытаемся до них донести.

– Может быть, это потому, что вы здесь собираетесь в таком тихом, малоизвестном месте, как бы внутри своей капсулы?

– Это совсем не тихое и малоизвестное место. Каждое воскресенье мимо нас проходит несколько экскурсионных групп: экскурсоводы водят сюда людей, показывают красоту Ивановской горки. Когда здесь будет бизнес-центр, они уже не будут сюда никого водить, на это нельзя будет смотреть. Это очень популярное место. В выходные дни сюда съезжаются люди, в том числе, из далеких районов Москвы, ради красоты, чтобы погулять, посидеть в ресторане или в кафе, посидеть на лавочке в зеленом парке. Если появится еще один зеленый парк, то все эти люди скажут "спасибо" городским властям. Если вы остановите тут любого человека, вы с высокой степенью вероятности встретите не местного, а человека, который приехал сюда, потому что здесь хорошо. Это один из последних районов, где хорошо. Испортить его ничего не стоит, но дальше вся Москва будет знать, почему это произошло и кто в этом виноват. А можно спасти, и тогда вся Москва будет рассказывать, как про Хитровскую площадь – мы знаем, почему она есть и кому "спасибо". Это очень простой выбор, стоящий перед городскими властями: либо "кто виноват", либо кому "спасибо", – говорит Наталья Самовер.

Как случилось, что Ивановская горка так хорошо сохранилась до наших дней, рассказывает москвовед Мария Калиш. Приведем архивную запись, сделанную сотрудниками Музея Москвы три года назад:

– Район не был затронут Генпланом 1935 года, поэтому он сохранил свою сложную, ветвистую сетку улиц и переулочков с их коленцами и изгибами. Так удачно произошло, по-видимому, случайно. Проекты перестройки Ивановской горки существовали. Они возникли после того, как Москва в 1918 году вернула свои столичные функции, и уже в начале 1920-х годов власти занялись активным проектированием новой Москвы. По Подколокольному переулку и дальше на восток должна была пройти новая магистраль, которая должна была просто перерезать Ивановскую горку. Конечно, она тогда бы превратилась в то, во что превратился район Арбата. От ее былой структуры мало бы что осталось. Однако руки не дошли, а потом грянула война. После тоже руки не доходили, в послевоенный период реорганизация была больше сосредоточена в районе будущего Ленинского проспекта. Новый центр возникал вокруг университета, вокруг Большой Калужской, а наша часть города была оставлена вниманием властей, вот она и сохранила исторический облик.

Новые дома не будят воображение, они не накопили собственных историй. Более того, они стирают историческую память. Иное дело – старинные сооружения. Недаром с ними связано много легенд. Они имеют косвенное отношение к научному знанию, зато добавляют месту обаяния. Особенно много легенд, связанных с самыми древними постройками Ивановской горки – палатами. В Колпачном переулке, напротив стройплощадки, на палатах XVI-1XVII веков висит доска с указанием, что это "палаты Мазепы". Однако нет никаких доказательств, что этот памятник московского гражданского зодчества имеет отношение к Ивану Мазепе. Известно только, что у гетмана были владения неподалеку, в районе Хохлов. Мария Калиш вспоминает аналогичные сюжеты:

Внутри дома были "слухи" и ниши в стенках. Они и наводили на мысль о тайных подземельях

– Про старинные подземные ходы, про какие-то лазы мне рассказывали мой дед и моя тетка. Про то, как они ходили в гости к однокласснице, она жила в домике, который получил название "Палаты Шуйских". Их коммуналка находилась в нижнем ярусе, который со временем стал практически полуподвальным. Так часто бывает с многовековыми домами, которые накапливают вокруг себя культурные слои. Внутри дома действительно были "слухи" и ниши в стенках. Они и наводили на мысль о тайных подземельях.

Ну, а моя самая любимая история – о церкви Николая Чудотворца в Подкопаях. Это история купца, который украл оклад иконы. Остальные легенды – про палаты Шуйских (опять-таки в Подкопаевском переулке), про палаты Малюты Скуратова (а на самом деле – Долгоруких) – все они исторически опровергаются, а вот эта легенда яркая. У нее много вариантов, и все о том, что стены церкви подкапывали, чтобы из нее что-то украсть. Есть страшные истории, что вор был завален в подкопе. Я же предпочитаю историю про купца, почитателя Святителя Николая, которому сам Святитель разрешил сделать подкоп и украсть оклад его иконы. Более того, заменил оклад его "видимостью", чтобы купец смог восстановить свой капитал. Когда он свой капитал восстановил, то заказал новый оклад, принес его в церковь. Чудо объявилось в том, что, когда мастер попытался снять старый оклад, тот растворился в воздухе. Тогда купец сказал, что возвращает свой долг Святителю Николаю, – говорит Мария Калиш.

Градозащитники собираются на Даниловской аллейке, которая прилегает к стройплощадке. Даниловская аллейка – официальное название, многие исторические топонимы Ивановской горки совсем не пафосные. Не "аллея", а "аллейка" потому что короткая и узкая, в ширину не более чем для двух пешеходов. У "воскресных стояний" неформальная атмосфера. Участники приносят домашнюю выпечку и ставят самовар. Место встречи можно отыскать, ориентируясь на легкий запах дыма из самоварной трубы. На тонких проволочках прикреплены графические листы: художник Анастасия Шаблевич сделала визуализацию проекта усадебного сада. На одном из графических листов – горбатый мостик, перекинутый через водоем. Участница "воскресных стояний" Ирина поясняет: "Это речка Рачка. Правда, еще в ХIХ веке ее спрятали в коллектор, и она стала подземной. Сейчас она у нас под ногами". Значит ли это, что в планах возродить речку? "Совсем нет", – говорит моя собеседница:

– Этот мостик здесь для того, чтобы просто обозначить русло, где она протекала. Может быть, даже новый водоем сделать по историческому контуру. Но ни в коем случае никто не хочет Рачку выводить на поверхность, потому что она не чистая, непонятно, что от нее осталось. Она о себе напоминает во время сильных дождей. В такие дни на перекрестке Хохловского переулка и Колпачного переулка бывают наводнения, вода поднимается выше колена. Откачивать приезжают специальные службы.

Будет здесь что-то вроде речки или нет, но на этом месте должен обязательно быть воспроизведен исторический усадебный сад. Сегодня – 138-е по счету воскресенье, в которое мы приходим на Даниловскую аллейку. Я не официальный представитель нашего сообщества, да в нем никто и не состоит официально. Но многие бывают здесь с самого первого раза.

– Если вы ничего не добились за такой долгий срок, вам не кажется, что все это уже бессмысленно?

– Знаете, в глубине души – кажется. Потому что, видите, за забором уже стоит строительная техника, уже собрались что-то сверлить, бурить. Но все же трудно смириться с постройкой тут бизнес-центра. Когда мы начинали свои протестные акции, еще стояло пятиэтажное здание 1930-х годов. Сначала в нем размещалась школа, а потом – Институт международного рабочего движения. Несмотря на советское, идеологическое название, там работали весьма умные люди, которые занимались глубокими исследованиями. К примеру, там работал философ Мераб Мамардашвили. Чисто эстетически здание, может быть, не представляло огромного интереса, но оно уже сюда вписалось. Оно было в глубине, позади дома Юргенсона. Что же касается нынешнего проекта, то бизнес-центр из бетона будет полностью дисгармонировать по стилю с исторической застройкой. Это первая причина нашего недовольства. Второе: если разбить сад, то для обозрения откроются интересные внутренние фасады домов Юргенсона, Кнопа и так далее, которые не были видны, когда стояла школа. Идея сада возникла не на пустом месте. Он здесь был, пока не построили школу.

Речка Рачка во время ливней бывает грозной. Между тем, застройщик предполагает делать подземную стоянку чуть ли не минус 18 метров. Неизвестно, на что они наткнутся, когда начнут здесь копать

Есть еще аргумент против бизнес-центра. Как я уже говорила, речка Рачка во время ливней бывает грозной. Застройщик предполагает делать подземную стоянку чуть ли не минус 18 метров. Неизвестно, на что они наткнутся, когда начнут копать. Якобы они делали какие-то исследования. Наличие подземной реки и высокой влажности – это крайне опасно, прежде всего для фундаментов соседних старинных домов. Известны случаи в других районах, когда тоже копали, а потом в подвалах стояла вода до полутора метров. Со всех точек зрения это не то место, где можно делать бизнес-центр. С исторической, с архитектурной – с какой угодно. Ивановская горка – один из лучших районов в Москве по сохранности. Таких районов очень мало.

– Вы местная жительница?

– Я родилась по другую сторону от Маросейки, но там прожила первые несколько лет своей жизни, а потом нас переселили. Я здесь оказалась даже не потому, что в детстве жила неподалеку от этих мест, а потому, что такой настоящей Москвы все меньше и меньше. А тут идешь и просто ловишь кайф от этих маленьких домиков, от Морозовского сада, – говорит градозащитница Ирина.